Ampliação do CREAS será inaugurada nesta sexta-feira em Três Passos

A Prefeitura de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Passos, promove nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 8h30, a cerimônia de inauguração da ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A iniciativa representa um reforço significativo na estrutura da rede municipal de proteção social, ampliando e qualificando o atendimento destinado a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

O CREAS oferece serviços especializados voltados a indivíduos que enfrentam violações de direitos, como casos de violência física, psicológica e sexual, além de abandono e negligência, entre outras situações. Com a expansão do espaço físico, o município amplia sua capacidade de acolhimento e acompanhamento, reafirmando o compromisso com a defesa dos direitos e o fortalecimento da cidadania.

A obra foi viabilizada com recursos do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, no valor de R$ 250.000,00, dentro do Programa Avançar SUAS Reconstrução. Segundo o secretário da SEDES, Beto Fantinel, o investimento assegura melhores condições de atendimento às famílias e coloca as pessoas no centro das políticas públicas.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosani do Nascimento, ressalta que a qualificação da estrutura representa mais um avanço nas políticas públicas do setor, garantindo dignidade e suporte às famílias que mais necessitam.

A solenidade é aberta à comunidade e deve reunir autoridades municipais e estaduais, servidores públicos e representantes da rede de atendimento em Três Passos.