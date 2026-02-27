Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Ampliação do CREAS será inaugurada nesta sexta-feira em Três Passos

Investimento de R$ 250 mil do Estado reforça a rede municipal de proteção social e amplia capacidade de atendimento

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de Três Passos
27/02/2026 às 07h41
Ampliação do CREAS será inaugurada nesta sexta-feira em Três Passos
(Foto: Diones Roberto Becker)

A Prefeitura de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Passos, promove nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 8h30, a cerimônia de inauguração da ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A iniciativa representa um reforço significativo na estrutura da rede municipal de proteção social, ampliando e qualificando o atendimento destinado a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

O CREAS oferece serviços especializados voltados a indivíduos que enfrentam violações de direitos, como casos de violência física, psicológica e sexual, além de abandono e negligência, entre outras situações. Com a expansão do espaço físico, o município amplia sua capacidade de acolhimento e acompanhamento, reafirmando o compromisso com a defesa dos direitos e o fortalecimento da cidadania.

A obra foi viabilizada com recursos do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, no valor de R$ 250.000,00, dentro do Programa Avançar SUAS Reconstrução. Segundo o secretário da SEDES, Beto Fantinel, o investimento assegura melhores condições de atendimento às famílias e coloca as pessoas no centro das políticas públicas.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosani do Nascimento, ressalta que a qualificação da estrutura representa mais um avanço nas políticas públicas do setor, garantindo dignidade e suporte às famílias que mais necessitam.

A solenidade é aberta à comunidade e deve reunir autoridades municipais e estaduais, servidores públicos e representantes da rede de atendimento em Três Passos.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
