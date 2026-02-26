Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CMN autoriza novo empréstimo aos Correios, no valor de R$ 8 bilhões

Com a operação, estatal poderá pegar R$ 20 bi em financiamentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 20h33
CMN autoriza novo empréstimo aos Correios, no valor de R$ 8 bilhões
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Dois meses após aprovar um empréstimo de R$ 12 bilhões de bancos públicos e privados aos Correios , o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira (26) a estatal pegar mais R$ 8 bilhões em operações de crédito.

O novo empréstimo, também a ser concedido por um consórcio de bancos, permitirá à estatal completar o plano de financiamento de R$ 20 bilhões. As duas operações de crédito têm garantia da União, com o Tesouro Nacional cobrindo eventuais inadimplências dos Correios.

Os R$ 8 bilhões da segunda operação de crédito foram incluídos num sublimite criado pelo CMN, responsável por definir o quanto entes públicos – União, estados, municípios e estatais – podem pegar emprestados no sistema financeiro. Com a decisão, o limite total de crédito para os entes públicos em 2026 subiu de R$ 15,625 bilhões para R$ 23,625 bilhões.

Remanejamentos

Além de criar um sublimite para os Correios, o CMN remanejou vários limites e sublimites de contratações de estados e municípios. Segundo o Ministério da Fazenda, as realocações têm como objetivo dar prioridade a financiamentos para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e às parcerias público-privadas (PPP).

Em relação às operações de crédito com garantia da União (cobertura do Tesouro), as mudanças foram as seguintes:

  • Redução do sublimite geral para contratação de operações de crédito por estados e municípios, de R$ 9 bilhões para R$ 5 bilhões;
  • Criação de sublimite com garantia da União para operações de crédito contempladas no Novo PAC, no valor de R$ 2 bilhões;
  • Criação de sublimite com garantia da União para financiamento de projetos de PPP, também no valor de R$ 2 bilhões.

Para as operações de crédito sem garantia da União, os remanejamentos foram os seguintes:

  • Redução do sublimite geral de operações de crédito por estados e municípios, de R$ 6 bilhões para R$ 4 bilhões;
  • Criação de sublimite sem garantia da União para operações de crédito contempladas no Novo PAC, no valor de R$ 2 bilhões.

Tradicionalmente em janeiro de cada ano, o CMN define o limite e os sublimites para a contratação de crédito pelos órgãos públicos para os 11 meses seguintes. No entanto, por causa da autorização do empréstimo inicial de R$ 12 bilhões aos Correios, os limites para 2026 foram aprovados em dezembro de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 16 minutos

Intermediadoras de cripto serão obrigadas a manter sigilo de usuários

CMN aprovou regra que equipara setor a instituições financeiras
Economia Há 35 minutos

CMN facilita acesso de companhias aéreas a recursos do FNAC

Limite para financiamento de peças sobe para 30% do valor

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 49 minutos

CMN altera regras do Proex e flexibiliza embarques de exportações

Segundo Fazenda, mudanças aumentam prazo e reduzem burocracia

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Banco Central tem prejuízo de R$ 119,97 bilhões em 2025

Órgão repassará R$ 30,29 bilhões ao Tesouro Nacional

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Governo prevê investimentos de R$ 226 mi em leilões de três terminais

Terminais portuários foram leiloados na B3 sem disputas

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
20° Sensação
2.58 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Intermediadoras de cripto serão obrigadas a manter sigilo de usuários
Geral Há 14 minutos

Prefeitura do Rio mira modelo de NY para Força Municipal armada
Geral Há 14 minutos

Chuvas: saque do FGTS é liberado para moradores de cidades de MG
Geral Há 34 minutos

Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Economia Há 34 minutos

CMN facilita acesso de companhias aéreas a recursos do FNAC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias