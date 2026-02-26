Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
IA impulsiona aprendizado ativo entre universitários

Pesquisa da Pearson mostra que IA transforma leitura passiva em aprendizado ativo para estudantes universitários.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 17h13
Divulgação/Banco de Imagens/Freepik

Uma nova pesquisa da Pearson (FTSE: PSON.L), empresa mundial em aprendizagem ao longo da vida, sobre o uso de inteligência artificial (IA) na aprendizagem ativa, revela que os alunos que utilizam ferramentas de estudo com IA integradas aos seus materiais digitais têm uma probabilidade muito maior de se tornarem leitores ativos, o que está ligado a melhores resultados no ensino superior.

Os pesquisadores da Pearson analisaram quase 80 milhões de interações globais de cerca de 400 mil estudantes do ensino superior nos materiais digitais da empresa durante o semestre que começou em janeiro de 2025 e descobriram:

  • Uma única interação com a ferramenta de estudo de IA em um e-book independentemente da Pearson aumentou em 3 vezes a probabilidade de um aluno ser classificado como leitor ativo;
  • O uso repetido aumentou essa probabilidade para 3,5 vezes;
  • Um único uso da ferramenta de estudo de IA da Pearson em e-books incorporados em cursos digitais conduzidos por instrutores aumentou em 23 vezes a probabilidade de um aluno se tornar um leitor ativo;
  • Usuários que a utilizaram repetidamente tiveram 24 vezes mais probabilidade de receber essa classificação.

"Após dois anos estudando como os alunos realmente aprendem com IA, o sinal é claro: a IA projetada de forma responsável e fundamentada na ciência da aprendizagem fortalece a maneira como os alunos interagem com materiais digitais", afirma Tom ap Simon, presidente da Divisão de Ensino Superior da Pearson. "Esta pesquisa demonstra que a IA pode ser um verdadeiro multiplicador da aprendizagem, fornecendo aos instrutores ferramentas que ajudam os alunos a passar do consumo passivo para a leitura ativa e um engajamento cognitivo mais profundo, essencial para o sucesso na faculdade e na carreira", completa o executivo.

O que é leitura ativa?

Leitura ativa é um conceito da ciência da aprendizagem que descreve um conjunto de estratégias que leitores eficazes utilizam para melhor compreender o que leem: destacar trechos, fazer anotações, fazer perguntas para esclarecimento e praticar a recuperação de informações. Esses comportamentos estão fortemente associados a uma compreensão mais profunda, maior retenção e melhor desempenho acadêmico.

A compreensão leitora é um dos indicadores mais fortes de desempenho e da média de notas no início da faculdade, tornando-se uma habilidade crucial para os alunos. No entanto, dados nacionais mostram um declínio acentuado na prontidão para a leitura: apenas 39% dos estudantes que fizeram o ACT em 2025 atingiram os padrões de leitura do nível universitário, e quase metade dos professores relata que os alunos do primeiro ano estão "muito menos preparados" para leitura atenta e análise em comparação com as turmas anteriores à pandemia.

Para a doutora Emily Lai, chefe de Pesquisa da Pearson e coautora do estudo, a leitura ativa continua sendo um dos mecanismos mais poderosos para construir conhecimento e habilidades duradouras. "A sobrecarga cognitiva e a dependência excessiva dos alunos em ferramentas de IA são preocupações sérias para os educadores, que estamos estudando e buscando contornar. É por isso que a maneira como projetamos as ferramentas de IA para funcionar é realmente importante. Nossa pesquisa mostra que, quando a IA é integrada de forma responsável ao fluxo de aprendizagem, ela pode promover o aprendizado, em vez de substituí-lo", pontua a pesquisadora.

Um número crescente de resultados de aprendizagem bem-sucedidos com suporte de IA

Uma análise separada, realizada no outono de 2025, das interações dos alunos com um livro didático eletrônico de biologia introdutória amplamente utilizado, constatou que 97% dos alunos usaram a ferramenta de estudo de IA da Pearson de forma responsável, com apenas 3% tentando colar questões de tarefas ou avaliações na ferramenta — abordando preocupações comuns relacionadas à integridade acadêmica. Essa análise também constatou que um em cada três alunos que usaram o recurso de perguntas da ferramenta inseriu questões que iam além da memorização e compreensão básicas, de acordo com a Taxonomia de Bloom revisada, e revelou alunos tentando aplicar, analisar e avaliar o conteúdo do curso. Essa descoberta foi consistente com pesquisas anteriores da Pearson sobre resultados de aprendizagem, de junho de 2025.

Ao contrário das ferramentas de bate-papo com IA de uso geral, a aplicação de IA generativa da Pearson é respaldada pela ciência da aprendizagem, validada por especialistas no assunto e projetada para promover melhores resultados para os alunos. Com mais de 80% dos produtos agora digitais ou habilitados digitalmente, a Pearson está comprometida com a aplicação responsável da IA ​​para aprimorar a experiência de ensino e aprendizagem para educadores, alunos e empregadores.

