Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AdmDoctor lança app para gestão de CNPJ na saúde

Plataforma Adm.Care busca simplificar emissão de notas fiscais e rotinas contábeis para profissionais de hospitais e home care

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 14h28
AdmDoctor lança app para gestão de CNPJ na saúde
Freepik/wavebreakmedia_micro

A AdmDoctor, empresa de contabilidade focada na área da saúde, anunciou a expansão dos seus serviços com o lançamento de um aplicativo (app) para dispositivos móveis. Chamada de Adm.Care, a plataforma busca simplificar a gestão burocrática para profissionais de saúde, facilitando a emissão de notas fiscais e automatizando o pagamento de taxas e impostos, por exemplo.

 

A solução atende profissionais da saúde que precisam de CNPJ para emissão de notas fiscais em hospitais e empresas de home care, um modelo cada vez mais exigido no setor.

 

O app foi pensado para enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas que trabalham em hospitais e empresas de home care nos quais há exigência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para fazer o faturamento.

 

“Toda a gestão do CNPJ fica no nosso domínio. O profissional de saúde recebe como associado o valor líquido na sua conta pessoal, sem precisar se preocupar com a gestão burocrática e custos de manutenção”, comenta Rodrigo Barbosa, cirurgião e cofundador da Adm.Doctor e Adm.Care, empresa especializada em contabilidade e gestão financeira para a área da saúde.

 

Barbosa explica que a empresa decidiu lançar o app ao detectar uma demanda de profissionais que ainda não estavam contemplados pelas soluções já existentes. Com isso, a Adm.Doctor busca ampliar o alcance no mercado.

Adm.Care permite atuar com CNPJ sem precisar abrir empresa própria

A Adm.Care foi desenvolvida para profissionais da saúde que precisam emitir notas fiscais, mas não desejam abrir ou administrar um CNPJ próprio. Nesse modelo, toda a estrutura contábil, fiscal e burocrática fica sob responsabilidade da AdmDoctor, enquanto o profissional atua como associado e recebe o valor líquido diretamente em sua conta pessoal.

Além de simplificar a rotina do profissional, a Adm.Care também tem como objetivo otimizar processos para hospitais e empresas de home care, oferecendo mais organização, rastreabilidade e padronização na gestão de documentos e notas fiscais. Entre as principais características estão:

  • redução de custos com abertura e manutenção de empresa;

  • eliminação da complexidade da gestão contábil e fiscal;

  • maior previsibilidade financeira para o profissional;

  • acompanhamento padronizado de notas fiscais e documentos por parte das instituições;

  • automação de tarefas repetitivas, com mais precisão nos cálculos e menor risco de erros ou retrabalho.

Segundo a CEO Lívia Lourenço, o uso da tecnologia amplia a capacidade do contador e entrega uma experiência mais clara, confiável e personalizada aos profissionais da saúde, sem abrir mão do atendimento humano especializado.

Desafios durante a criação

 

O desenvolvimento do app trouxe alguns desafios. O principal foi transformar processos contábeis complexos — como gestão fiscal, emissão de notas, acompanhamento de impostos e suporte ao profissional — em uma experiência simples, intuitiva e adaptada para celulares e outros dispositivos móveis.

 

“Também enfrentamos desafios técnicos na integração segura com ERPs (sistemas de planejamento de recursos empresariais) e sistemas governamentais, com foco em garantir estabilidade e proteção de dados sensíveis”, explica Bjorn Boschmann, CTO da AdmDoctor.

Mesmo com o app, a empresa optou por manter algumas estratégias adotadas anteriormente. Entre elas o concierge, que são times de atendimento segmentados por perfil do profissional. A companhia oferece ainda consultores especializados na área da saúde, acompanhamento próximo aos conselhos profissionais, rituais internos de revisão de qualidade e processos padronizados de serviço.

Como define Rodrigo Barbosa, a tecnologia entra para reduzir ruídos e aumentar eficiência, e não para distanciar o relacionamento humano. “A Adm.Doctor nasceu com o propósito de simplificar a vida financeira e contábil do médico. Com o lançamento da Adm.Care para os demais profissionais da saúde, a expansão é mais um passo na construção desse ecossistema digital”, finaliza o cofundador. 

Para saber mais, basta acessar o site da Adm.Doctor: https://adm.doctor/planos/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
NextAge
Tecnologia Há 4 horas

Avanço da IA impõe novos métodos à indústria de software

A rápida adesão a tecnologias de Inteligência Artificial nos últimos cinco anos está transformando profundamente o mercado de desenvolvimento de so...
Tecnologia Há 12 horas

Deutsche Telekom Relata Economia de Energia de até 65% na 5G Core Network, Desenvolvida com o Apoio da Mavenir

Eficiência energética completa para 5G Core e o novo projeto de arquitetura da DT para nuvem de telecomunicações permitem que as otimizações de ene...

 Lucent_Designs_dinoson20
Tecnologia Há 22 horas

InternetSul representa ISPs gaúchos em seminário sobre políticas de comunicações

Um dos diretores da associação, Fábio Badra, integrou o painel de abertura do evento, ao lado de Carlos Baigorri, presidente da Anatel, Hermano Ter...

 Freepik
Tecnologia Há 22 horas

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização

O uso de escovas técnicas específicas em laboratórios integra os protocolos de higienização de vidrarias e atende às orientações regulatórias para ...

 Banco de Imagens - RX Brasil
Tecnologia Há 22 horas

Eventos da RX no Brasil geram mais de 2 milhões de leads no ciclo 2024-2025

Balanço da organizadora ratifica momento positivo de feiras e conferências.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
28° Sensação
3.05 km/h Vento
24% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 11 minutos

Governo do Estado promove inclusão por meio da cinoterapia com cães da Polícia Penal
Meio ambiente Há 11 minutos

Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza operação contra o tráfico de animais silvestres na Região Metropolitana
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova medidas adicionais de segurança para concessão de crédito consignado
Agricultura Há 11 minutos

Governo do Estado emite alerta sanitário para raiva dos herbívoros em Piratini e cidades vizinhas
Câmara Há 11 minutos

Comissão de Saúde aprova programa nacional para prevenção da perda de massa muscular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,33%
Euro
R$ 6,06 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,533,95 -2,30%
Ibovespa
190,518,22 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias