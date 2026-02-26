AdmDoctor lança app para gestão de CNPJ na saúde

A AdmDoctor, empresa de contabilidade focada na área da saúde, anunciou a expansão dos seus serviços com o lançamento de um aplicativo (app) para dispositivos móveis. Chamada de Adm.Care, a plataforma busca simplificar a gestão burocrática para profissionais de saúde, facilitando a emissão de notas fiscais e automatizando o pagamento de taxas e impostos, por exemplo.

A solução atende profissionais da saúde que precisam de CNPJ para emissão de notas fiscais em hospitais e empresas de home care, um modelo cada vez mais exigido no setor.

O app foi pensado para enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas que trabalham em hospitais e empresas de home care nos quais há exigência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para fazer o faturamento.

“Toda a gestão do CNPJ fica no nosso domínio. O profissional de saúde recebe como associado o valor líquido na sua conta pessoal, sem precisar se preocupar com a gestão burocrática e custos de manutenção”, comenta Rodrigo Barbosa, cirurgião e cofundador da Adm.Doctor e Adm.Care, empresa especializada em contabilidade e gestão financeira para a área da saúde.

Barbosa explica que a empresa decidiu lançar o app ao detectar uma demanda de profissionais que ainda não estavam contemplados pelas soluções já existentes. Com isso, a Adm.Doctor busca ampliar o alcance no mercado.

Adm.Care permite atuar com CNPJ sem precisar abrir empresa própria

A Adm.Care foi desenvolvida para profissionais da saúde que precisam emitir notas fiscais, mas não desejam abrir ou administrar um CNPJ próprio. Nesse modelo, toda a estrutura contábil, fiscal e burocrática fica sob responsabilidade da AdmDoctor, enquanto o profissional atua como associado e recebe o valor líquido diretamente em sua conta pessoal.

Além de simplificar a rotina do profissional, a Adm.Care também tem como objetivo otimizar processos para hospitais e empresas de home care, oferecendo mais organização, rastreabilidade e padronização na gestão de documentos e notas fiscais. Entre as principais características estão:

redução de custos com abertura e manutenção de empresa;





eliminação da complexidade da gestão contábil e fiscal;





maior previsibilidade financeira para o profissional;





acompanhamento padronizado de notas fiscais e documentos por parte das instituições;





automação de tarefas repetitivas, com mais precisão nos cálculos e menor risco de erros ou retrabalho.

Segundo a CEO Lívia Lourenço, o uso da tecnologia amplia a capacidade do contador e entrega uma experiência mais clara, confiável e personalizada aos profissionais da saúde, sem abrir mão do atendimento humano especializado.

Desafios durante a criação

O desenvolvimento do app trouxe alguns desafios. O principal foi transformar processos contábeis complexos — como gestão fiscal, emissão de notas, acompanhamento de impostos e suporte ao profissional — em uma experiência simples, intuitiva e adaptada para celulares e outros dispositivos móveis.

“Também enfrentamos desafios técnicos na integração segura com ERPs (sistemas de planejamento de recursos empresariais) e sistemas governamentais, com foco em garantir estabilidade e proteção de dados sensíveis”, explica Bjorn Boschmann, CTO da AdmDoctor.

Mesmo com o app, a empresa optou por manter algumas estratégias adotadas anteriormente. Entre elas o concierge, que são times de atendimento segmentados por perfil do profissional. A companhia oferece ainda consultores especializados na área da saúde, acompanhamento próximo aos conselhos profissionais, rituais internos de revisão de qualidade e processos padronizados de serviço.

Como define Rodrigo Barbosa, a tecnologia entra para reduzir ruídos e aumentar eficiência, e não para distanciar o relacionamento humano. “A Adm.Doctor nasceu com o propósito de simplificar a vida financeira e contábil do médico. Com o lançamento da Adm.Care para os demais profissionais da saúde, a expansão é mais um passo na construção desse ecossistema digital”, finaliza o cofundador.

Para saber mais, basta acessar o site da Adm.Doctor: https://adm.doctor/planos/