Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Avanço da IA impõe novos métodos à indústria de software

A rápida adesão a tecnologias de Inteligência Artificial nos últimos cinco anos está transformando profundamente o mercado de desenvolvimento de so...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 12h03
Avanço da IA impõe novos métodos à indústria de software
NextAge

Desde o seu surgimento, a IA generativa foi a tecnologia com a adoção mais rápida de toda a história, ultrapassando até mesmo os computadores pessoais e a internet, segundo o estudo "The Rapid Adoption of Generative AI" (2024), publicado pela Harvard Business School. Essa velocidade de adoção reflete diretamente no mercado de trabalho, fazendo com que empresas precisem escolher entre integrar processos inovadores em sua rotina ou ficarem para trás. Diversos estudos comprovam esse cenário, como a pesquisa "State of Digital Adoption" (2024), que afirma que instituições que não investem em adoção digital perdem, em média, US$ 1,14 milhão por semana em produtividade reduzida. O impacto da IA atinge tanto o caixa das empresas quanto a carreira dos profissionais, que se veem obrigados a investir em novos conhecimentos técnicos para se manterem relevantes.

Atualmente, cerca de 92% dos cargos de tecnologia já estão exigindo reskilling e upskilling dos profissionais para conseguirem se manter no mercado de trabalho "The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs", 2024. Essa pressão por qualificação se intensificou ainda mais após a pandemia, quando o crescimento do trabalho remoto já havia elevado os requisitos para quem desejava se destacar na carreira. Entre as mudanças trazidas por esse novo momento, está o fenômeno que ficou conhecido como vibecoding, uma abordagem de programação auxiliada por LLMs que permite que os programadores gerem códigos apenas fornecendo descrições em linguagem natural. Entretanto, a prática exige cuidado: códigos gerados por IA são mais vulneráveis a ciberataques, conforme alerta o estudo "AI vs Human Code Generation Report" (2025).

Reconhecendo esse cenário de transformação, e entendendo a necessidade de garantir segurança e qualidade enquanto acompanham o ritmo acelerado exigido pelo mercado, empresas do ramo de desenvolvimento de software estão se reestruturando para atender a demanda crescente de negócios em busca da digitalização. A resposta encontrada foi a criação de produtos e estruturas que combinam a velocidade da inteligência artificial com a precisão da supervisão humana. Nela, os desenvolvedores utilizam os códigos gerados pela IA como ponto de partida para acelerar o ciclo, mas mantêm o controle sobre o produto final.

É essa a ideia aplicada na NextAge, empresa de desenvolvimento de software paranaense que desenvolveu sua própria metodologia de trabalho combinando IA e expertise humana. Segundo Juliano Haus, co-founder e diretor-executivo da NextAge, essa abordagem não só acelera entregas como impulsiona o crescimento profissional dos colaboradores. "Nós percebemos que, ao inserir ferramentas de IA no nosso fluxo, poderíamos trabalhar com muito mais velocidade, além de ampliar nosso leque com soluções criativas vindas de uma nova visão", explica Haus.

Mas a NextAge foi além da inovação metodológica. Entendendo que a transformação digital precisa estar ao alcance de todos os negócios, e não apenas das grandes corporações, a empresa evoluiu para um modelo de "Service as a Software". Diferente do modelo tradicional de desenvolvimento, essa modalidade funciona por assinatura mensal, permitindo que empresas de diversos portes acessem tecnologia de ponta sem os altos investimentos iniciais que normalmente seriam necessários. O modelo de IA Agêntica, desenvolvido pela NextAge, substitui a cobrança por hora por uma entrega baseada em resultados e tokens, derrubando as barreiras financeiras que antes impediam pequenas e médias empresas de competirem digitalmente. "Criamos uma ponte para que as pequenas e médias empresas não fiquem para trás na corrida tecnológica; com o modelo de assinatura de AI Units, elas passam a ter os mesmos recursos de uma big tech, mas pagando apenas pelo que consomem", destaca Haus. Essa democratização responde a uma necessidade eminente do mercado, pois, conforme pesquisas da Universidade de Xangai (2022), 92% das PMEs acreditam que a transformação digital é crucial para seus negócios.

Iniciativas como essas ajudam a explicar por que o Brasil está bem posicionado na corrida digital global. De acordo com o portal IT Fórum (2025), o país ocupa atualmente a 10ª posição no ranking mundial de investimentos em TI, consolidando-se como principal mercado emergente do setor. Isso demonstra que as mudanças trazidas pela IA, apesar de causarem incertezas iniciais, estão dando lugar a uma nova maturidade operacional quando empresas adotam as estratégias corretas. A inteligência artificial, quando integrada a metodologias de governança adequadas, não apenas acelera o ciclo de desenvolvimento, como eleva o nível técnico de equipes inteiras. O resultado é uma indústria mais preparada, mais ágil e com uma eficiência sem precedentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 10 horas

Deutsche Telekom Relata Economia de Energia de até 65% na 5G Core Network, Desenvolvida com o Apoio da Mavenir

Eficiência energética completa para 5G Core e o novo projeto de arquitetura da DT para nuvem de telecomunicações permitem que as otimizações de ene...

 Lucent_Designs_dinoson20
Tecnologia Há 19 horas

InternetSul representa ISPs gaúchos em seminário sobre políticas de comunicações

Um dos diretores da associação, Fábio Badra, integrou o painel de abertura do evento, ao lado de Carlos Baigorri, presidente da Anatel, Hermano Ter...

 Freepik
Tecnologia Há 20 horas

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização

O uso de escovas técnicas específicas em laboratórios integra os protocolos de higienização de vidrarias e atende às orientações regulatórias para ...

 Banco de Imagens - RX Brasil
Tecnologia Há 20 horas

Eventos da RX no Brasil geram mais de 2 milhões de leads no ciclo 2024-2025

Balanço da organizadora ratifica momento positivo de feiras e conferências.

 Freepik
Tecnologia Há 22 horas

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

Especialistas apontam que a especificação técnica correta de mangueiras de borracha é fator decisivo para a segurança e a produtividade em processo...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias