Planejamento financeiro considera o consórcio em 2026

O planejamento financeiro para 2026 pode considerar o consórcio como uma alternativa entre diferentes formas de estruturar metas de médio e longo prazo. Essa modalidade é utilizada por consumidores em aquisições diversas, como imóveis, automóveis, motos e serviços, funcionando como uma opção de organização orçamentária.

A busca por planejamento ocorre em um cenário no qual o crédito bancário é frequentemente associado a taxas elevadas. Nesse contexto, o consórcio é apresentado como uma modalidade caracterizada pela previsibilidade das parcelas e pela ausência de juros compostos, permitindo ao consumidor distribuir o investimento ao longo do tempo.

“O início do ano é o momento em que as pessoas revisam metas e reorganizam prioridades. O consórcio permite transformar objetivos em um plano estruturado, com prazo definido e parcelas que cabem no orçamento”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Ao ingressar em um grupo, o participante define o valor do crédito, o prazo de pagamento e o valor das parcelas. Esse formato estabelece um roteiro claro dentro do planejamento anual. Diferentemente de modalidades tradicionais de crédito, o consórcio não envolve juros compostos, contando apenas com taxas administrativas previstas em contrato, o que favorece o controle financeiro.

A modalidade permite organizar compras de imóveis, veículos e soluções diversas sem a necessidade de desembolso imediato do valor total. A previsibilidade mensal contribui para que o planejamento financeiro seja executado de forma contínua.

“A previsibilidade é um dos principais fatores que levam o consumidor a optar pelo consórcio. Ele sabe exatamente o valor da parcela e pode organizar seu orçamento ao longo do tempo”, explica Marcelo Lucindo.

Outro ponto observado é o papel do consórcio como instrumento de disciplina financeira. Ao assumir o compromisso mensal, o participante direciona recursos a um objetivo específico, reduzindo a possibilidade de gastos não planejados. O modelo funciona como mecanismo de programação para metas previamente estabelecidas dentro do planejamento pessoal ou familiar.

Após a contemplação, que pode ocorrer por sorteio ou lance, o consorciado recebe a carta de crédito. O documento garante poder de compra à vista e permite negociação direta com fornecedores, respeitando as regras contratuais.

“O consórcio organiza a jornada financeira do cliente. Ele estabelece um objetivo, define prazos e acompanha a evolução até a conquista do bem ou serviço”, conclui Marcelo Lucindo.