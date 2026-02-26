Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Planejamento financeiro considera o consórcio em 2026

Modalidade aparece como alternativa para metas de médio e longo prazo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 11h33
Planejamento financeiro considera o consórcio em 2026
Pexels

O planejamento financeiro para 2026 pode considerar o consórcio como uma alternativa entre diferentes formas de estruturar metas de médio e longo prazo. Essa modalidade é utilizada por consumidores em aquisições diversas, como imóveis, automóveis, motos e serviços, funcionando como uma opção de organização orçamentária.

A busca por planejamento ocorre em um cenário no qual o crédito bancário é frequentemente associado a taxas elevadas. Nesse contexto, o consórcio é apresentado como uma modalidade caracterizada pela previsibilidade das parcelas e pela ausência de juros compostos, permitindo ao consumidor distribuir o investimento ao longo do tempo.

“O início do ano é o momento em que as pessoas revisam metas e reorganizam prioridades. O consórcio permite transformar objetivos em um plano estruturado, com prazo definido e parcelas que cabem no orçamento”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Ao ingressar em um grupo, o participante define o valor do crédito, o prazo de pagamento e o valor das parcelas. Esse formato estabelece um roteiro claro dentro do planejamento anual. Diferentemente de modalidades tradicionais de crédito, o consórcio não envolve juros compostos, contando apenas com taxas administrativas previstas em contrato, o que favorece o controle financeiro.

A modalidade permite organizar compras de imóveis, veículos e soluções diversas sem a necessidade de desembolso imediato do valor total. A previsibilidade mensal contribui para que o planejamento financeiro seja executado de forma contínua.

“A previsibilidade é um dos principais fatores que levam o consumidor a optar pelo consórcio. Ele sabe exatamente o valor da parcela e pode organizar seu orçamento ao longo do tempo”, explica Marcelo Lucindo.

Outro ponto observado é o papel do consórcio como instrumento de disciplina financeira. Ao assumir o compromisso mensal, o participante direciona recursos a um objetivo específico, reduzindo a possibilidade de gastos não planejados. O modelo funciona como mecanismo de programação para metas previamente estabelecidas dentro do planejamento pessoal ou familiar.

Após a contemplação, que pode ocorrer por sorteio ou lance, o consorciado recebe a carta de crédito. O documento garante poder de compra à vista e permite negociação direta com fornecedores, respeitando as regras contratuais.

“O consórcio organiza a jornada financeira do cliente. Ele estabelece um objetivo, define prazos e acompanha a evolução até a conquista do bem ou serviço”, conclui Marcelo Lucindo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Inflação do aluguel cai 0,73% em fevereiro

Índice passa a acumular queda de 0,32% no ano e 2,67% em 12 meses
Economia Há 13 horas

Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump

Encontro está previsto para a metade de março

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados

Abertura de supermercados, farmácias e lojas exigiria acordo coletivo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE

Texto prevê mecanismos pra proteger produtos agrícolas

 Freepik
Economia Há 20 horas

Taxas encarecem e inadimplência em condomínios atinge 11,95%

Especialista da LLZ Garantidora esclarece que o crescimento dos custos de manutenção e serviços impulsiona o saldo devedor

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias