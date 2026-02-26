Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Município de Palmitinho articula novos investimentos durante agenda em Brasília

Reuniões na capital federal garantem recursos para infraestrutura e saúde de Palmitinho

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações LA+
26/02/2026 às 10h22
Município de Palmitinho articula novos investimentos durante agenda em Brasília
(Foto: Divulgação LA+)

O prefeito de Palmitinho, acompanhado da primeira-dama, cumpriu agenda oficial em Brasília com o objetivo de fortalecer parcerias institucionais e viabilizar novos investimentos para o município.

Entre os compromissos realizados, a comitiva formalizou agradecimento pela entrega de uma retroescavadeira recebida em 2025. O equipamento já está em operação, sendo utilizado na manutenção de estradas e no apoio às atividades agrícolas. Na oportunidade, também foi apresentado pedido para a aquisição de uma pá carregadeira, com previsão para 2026.

A programação incluiu visitas a gabinetes parlamentares para tratar da destinação de emendas e da apresentação de projetos considerados prioritários pela administração municipal.

Durante os encontros, também foram alinhadas possibilidades de futuras parcerias e reiterado o reconhecimento por recursos anteriormente encaminhados ao município. A administração destacou que a presença na capital federal é estratégica para assegurar investimentos que impactem diretamente a população.

Saúde concentra parte das tratativas por novos recursos

A área da saúde recebeu atenção específica durante a agenda institucional. Em reuniões realizadas na capital federal, foram discutidas medidas para ampliar e qualificar os serviços oferecidos à comunidade, além da busca por novos aportes financeiros para o setor.

Também foi formalizado agradecimento por um recurso de R$ 100 mil destinado recentemente à saúde do município. Conforme informado pela administração, o valor será aplicado no fortalecimento dos atendimentos básicos e em melhorias estruturais na rede municipal.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: CREA-RS)
Auxílio Liberado Há 5 horas

Moradores de Palmeira das Missões já podem solicitar saque calamidade do FGTS

Medida foi autorizada após temporal causar prejuízos em centenas de residências no município.

 (Foto: Folder / Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Esportes Locais Há 5 horas

Derrubadas promove 6ª edição do Desafio de Mountain Bike em março

Evento integra as comemorações de aniversário do município e terá participação gratuita para atletas de todas as idades.

 Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela
Ponte Rio Turvo Há 21 horas

Rosemar Sala e Arlei Tomazoni alinham detalhes da ponte sobre o Rio Turvo

Após o encontro com o Prefeito Sala, Tomazoni esteve na Rádio Província conversando com o jornalista Jalmo Fornari

 (Foto: Divulgação / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Aniversário Há 2 dias

Derrubadas celebra no mês de março seus 34 anos de emancipação político-administrativa

O município celebra uma trajetória marcada por desenvolvimento, conquistas e união da comunidade.

 (Foto: Geração / IA)
Residência Jurídica Há 2 dias

Seleção aberta para cadastro reserva na Comarca de Tenente Portela

A seleção seguirá as normas previstas na legislação vigente e nas regras estabelecidas no documento oficial.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias