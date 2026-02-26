Município de Palmitinho articula novos investimentos durante agenda em Brasília

O prefeito de Palmitinho, acompanhado da primeira-dama, cumpriu agenda oficial em Brasília com o objetivo de fortalecer parcerias institucionais e viabilizar novos investimentos para o município.

Entre os compromissos realizados, a comitiva formalizou agradecimento pela entrega de uma retroescavadeira recebida em 2025. O equipamento já está em operação, sendo utilizado na manutenção de estradas e no apoio às atividades agrícolas. Na oportunidade, também foi apresentado pedido para a aquisição de uma pá carregadeira, com previsão para 2026.

A programação incluiu visitas a gabinetes parlamentares para tratar da destinação de emendas e da apresentação de projetos considerados prioritários pela administração municipal.

Durante os encontros, também foram alinhadas possibilidades de futuras parcerias e reiterado o reconhecimento por recursos anteriormente encaminhados ao município. A administração destacou que a presença na capital federal é estratégica para assegurar investimentos que impactem diretamente a população.

Saúde concentra parte das tratativas por novos recursos

A área da saúde recebeu atenção específica durante a agenda institucional. Em reuniões realizadas na capital federal, foram discutidas medidas para ampliar e qualificar os serviços oferecidos à comunidade, além da busca por novos aportes financeiros para o setor.

Também foi formalizado agradecimento por um recurso de R$ 100 mil destinado recentemente à saúde do município. Conforme informado pela administração, o valor será aplicado no fortalecimento dos atendimentos básicos e em melhorias estruturais na rede municipal.