Moradores de Palmeira das Missões já podem solicitar saque calamidade do FGTS

Os moradores de Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, já estão autorizados a solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi concedida pelo governo federal após o forte temporal registrado na última quinta-feira, dia 19, que causou danos significativos no município.

O pedido pode ser feito de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, disponível para celulares. Ao acessar a opção “saques”, o trabalhador pode encaminhar a solicitação e indicar uma conta para receber o valor, que pode ser da Caixa Econômica Federal, incluindo a conta digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira. Não é necessário comparecer presencialmente a uma agência bancária. O prazo para realizar o saque segue aberto até o dia 25 de maio.

Para ter direito ao benefício, é preciso possuir saldo disponível na conta do FGTS e não ter efetuado saque pelo mesmo motivo em um intervalo inferior a 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o limite existente no saldo do trabalhador.

Temporal causou prejuízos e mobilizou ações emergenciais

De acordo com a Defesa Civil, o temporal foi provocado por uma linha de instabilidade que trouxe chuva intensa e ventos fortes, resultando em prejuízos consideráveis. Mais de 550 residências sofreram danos, afetando diretamente cerca de 2 mil moradores.

Como parte das medidas de recuperação, o governo do Estado destinou R$ 960 mil para a reconstrução de escolas atingidas. Além disso, a Defesa Civil iniciou a distribuição de telhas para famílias que tiveram suas casas danificadas.

Os moradores podem retirar o material no Parque Municipal de Exposições. Para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento, a prefeitura disponibiliza a entrega diretamente nas residências, mediante solicitação.

As ações visam garantir apoio imediato às famílias afetadas e contribuir para a reconstrução das estruturas atingidas pelo temporal.

