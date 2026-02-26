Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moradores de Palmeira das Missões já podem solicitar saque calamidade do FGTS

Medida foi autorizada após temporal causar prejuízos em centenas de residências no município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Redação - Jornal O Celeiro
26/02/2026 às 08h50
Moradores de Palmeira das Missões já podem solicitar saque calamidade do FGTS
(Foto: CREA-RS)

Os moradores de Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, já estão autorizados a solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi concedida pelo governo federal após o forte temporal registrado na última quinta-feira, dia 19, que causou danos significativos no município.

O pedido pode ser feito de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, disponível para celulares. Ao acessar a opção “saques”, o trabalhador pode encaminhar a solicitação e indicar uma conta para receber o valor, que pode ser da Caixa Econômica Federal, incluindo a conta digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira. Não é necessário comparecer presencialmente a uma agência bancária. O prazo para realizar o saque segue aberto até o dia 25 de maio.

Para ter direito ao benefício, é preciso possuir saldo disponível na conta do FGTS e não ter efetuado saque pelo mesmo motivo em um intervalo inferior a 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o limite existente no saldo do trabalhador.

Temporal causou prejuízos e mobilizou ações emergenciais

De acordo com a Defesa Civil, o temporal foi provocado por uma linha de instabilidade que trouxe chuva intensa e ventos fortes, resultando em prejuízos consideráveis. Mais de 550 residências sofreram danos, afetando diretamente cerca de 2 mil moradores.

Como parte das medidas de recuperação, o governo do Estado destinou R$ 960 mil para a reconstrução de escolas atingidas. Além disso, a Defesa Civil iniciou a distribuição de telhas para famílias que tiveram suas casas danificadas.

Os moradores podem retirar o material no Parque Municipal de Exposições. Para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento, a prefeitura disponibiliza a entrega diretamente nas residências, mediante solicitação.

As ações visam garantir apoio imediato às famílias afetadas e contribuir para a reconstrução das estruturas atingidas pelo temporal.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Folder / Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Esportes Locais Há 2 horas

Derrubadas promove 6ª edição do Desafio de Mountain Bike em março

Evento integra as comemorações de aniversário do município e terá participação gratuita para atletas de todas as idades.

 Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela
Ponte Rio Turvo Há 18 horas

Rosemar Sala e Arlei Tomazoni alinham detalhes da ponte sobre o Rio Turvo

Após o encontro com o Prefeito Sala, Tomazoni esteve na Rádio Província conversando com o jornalista Jalmo Fornari

 (Foto: Divulgação / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Aniversário Há 2 dias

Derrubadas celebra no mês de março seus 34 anos de emancipação político-administrativa

O município celebra uma trajetória marcada por desenvolvimento, conquistas e união da comunidade.

 (Foto: Geração / IA)
Residência Jurídica Há 2 dias

Seleção aberta para cadastro reserva na Comarca de Tenente Portela

A seleção seguirá as normas previstas na legislação vigente e nas regras estabelecidas no documento oficial.

 Postes caíram e obstruíram ruas em Palmeira das Missões. Foto: Jean Pimentel / Grupo RBS
Temporal Há 6 dias

Sobe para 25 o número de municípios do RS com estragos devido ao temporal

O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
23° Sensação
2.25 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova regras para atendimento de pessoas com deficiência em concursos públicos
Obras Há 11 minutos

Investimentos do governo Eduardo Leite ampliam restauração de escolas históricas em várias regiões do Estado
Economia Há 26 minutos

Inflação do aluguel cai 0,73% em fevereiro
Tradição Gaúcha Há 1 hora

MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista
Câmara Há 1 hora

Proposta pune quem pega bem alheio para uso temporário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,09%
Euro
R$ 6,06 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,903,88 -1,43%
Ibovespa
191,247,45 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias