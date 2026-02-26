Derrubadas promove 6ª edição do Desafio de Mountain Bike em março

Derrubadas se prepara para receber, no dia 14 de março de 2026, o 6º Desafio de Mountain Bike. A concentração será em frente à Prefeitura Municipal, com largadas programadas para as 15 horas. A competição deve reunir atletas de diferentes idades e categorias, fortalecendo o esporte local e a integração entre participantes e comunidade.

A disputa contempla categorias no masculino e feminino, além de provas estudantis. No masculino adulto, competem nas categorias Sub-18 (15 a 17 anos), Sub-30 (18 a 29 anos), Master A (30 a 39 anos), Master B (40 a 49 anos), Master C (50 anos ou mais), Sport (idade livre para iniciantes) e PCD (idade livre). No feminino, as atletas participam nas categorias Master A (até 29 anos), Master B (30 a 39 anos), Master C (40 anos ou mais) e Sport (idade livre para iniciantes).

O evento também inclui o público estudantil, com categorias masculinas e femininas divididas por faixa etária: até 5 anos; 6 a 8 anos; 9 a 10 anos; 11 a 12 anos; 13 a 14 anos; e 15 a 16 anos, incentivando desde cedo a prática esportiva.

A premiação contempla troféus do 1º ao 5º lugar em todas as categorias masculina e feminina, além de medalha de participação para todos os atletas que concluírem o percurso. Os 100 primeiros inscritos receberão camiseta alusiva. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Consolidado no calendário de eventos do município, o Desafio de Mountain Bike é uma realização da secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto e integra a programação oficial dos 34 anos de emancipação de Derrubadas, ampliando as ações comemorativas e estimulando hábitos saudáveis por meio do esporte.

As inscrições podem ser feita clicando aqui

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp