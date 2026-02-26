Deutsche Telekom Relata Economia de Energia de até 65% na 5G Core Network, Desenvolvida com o Apoio da Mavenir

BONN, Alemanha, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, a empresa de software que cria redes móveis de IA por design, confirmou hoje seu envolvimento em dois projetos estratégicos da Deutsche Telekom AG para otimizar o consumo de energia na 5G Core Network.
Primeiro, como parte de uma colaboração de vários anos com a Deutsche Telekom, o software 5G Core nativo da nuvem da Mavenir e os recursos de automação com consciência energética foram fundamentais para alcançar até 65% de economia de energia na validação de rede ao vivo, estabelecendo uma nova referência para operações 5G Core sustentáveis e de alto desempenho na Europa. Com suporte dos recursos da Mavenir de software 5G que estão sendo implantados pela primeira vez, o core mais eficiente em termos de energia usa dimensionamento dinâmico de software e hardware para reduzir o uso de energia e as emissões de CO₂, buscando um core "zero bits e zero watts". Isso se baseia em uma abordagem inovadora de Eficiência Energética Completa, desenvolvida pela Deutsche Telekom e parceiros.
Além disso, a Mavenir também é parceira de tecnologia fundamental na transição da Deutsche Telekom para uma arquitetura de nuvem unificada, a Horizontal TelCo Cloud, um facilitador fundamental para dimensionar otimizações de energia em toda a core network. Essa arquitetura de última geração substitui sistemas fragmentados e em silos por uma plataforma compartilhada, padronizada e nativa da nuvem, capaz de hospedar todos os serviços core network em escala.
O novo modelo do setor permite que as empresas de telecomunicações aproveitem a automação e prosperem, substituindo inúmeras soluções isoladas e independentes por uma plataforma compartilhada e padronizada para todos os serviços, por meio de uma core network escalável e nativa da nuvem. A Mavenir pretende continuar a ter um papel central na contribuição para a evolução da Horizontal TelCo Cloud, com experiência em:
Esses recursos ajudarão a Deutsche Telekom a progredir em direção a operações centrais totalmente automatizadas, conscientes da energia e da próxima geração.
Christoph Hilz, Vice-Presidente Sênior de Core Network e Serviços da Deutsche Telekom, disse: "A eficiência energética é um princípio fundamental para o design das nossas redes. Essa conquista é um exemplo de como a inteligência orientada por software, a arquitetura nativa da nuvem e a otimização de hardware se combinam para proporcionar um impacto mensurável. O core nativo em nuvem da Mavenir, como parte da Horizontal Telco Cloud Architecture da DT, foi fundamental para a nossa abordagem de completo gerenciamento de energia. Em colaboração com vários parceiros, incluindo a Mavenir, a Telekom desenvolveu um conceito que reduz o consumo de energia em todas as camadas da rede. Estamos repensando a arquitetura de nuvem da rede principal, criando um modelo para toda a indústria de telecomunicações."
Michael Cooper, EVP e Gerente Geral, Packet Core, Segurança e Mensagens da Mavenir, disse: "A liderança da Deutsche Telekom demonstra o que os operadores de Nível 1 podem alcançar quando a inovação de software é aplicadaà sustentabilidade em escala. Abordagens inovadoras para a arquitetura de nuvem são fundamentais para simplificar as operações, reduzir a complexidade e acelerar a inovação. Com as operadoras de redes móveis entrando em uma era nativa de IA e passando por uma transformação de Telco para TechCo, veremos uma evolução das operações integradasà IA sendo criadas hoje para o poder de um ecossistema totalmente nativo de IA."
Atividades conjuntas no Mobile World Congress (#MWC26):
A Mavenir tem sido uma participante estratégica de longo prazo na jornada de transformação em nuvem da Deutsche Telekom, fornecendoà operadora um núcleo de pacotes convergente (4G/5G) nativo da nuvem com aplicativos comprovados de fatiamento de rede. Este núcleo de pacotes totalmente conteinerizado permite serviços avançados autônomos (SA) 5G, incluindo produção de vídeo ao vivo, games móveis e RedCap.
Sobre a Mavenir
A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com
