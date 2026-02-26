Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump

Encontro está previsto para a metade de março

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 00h28

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (25) que a data de sua saída do cargo dependerá da possível viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos para reunião com o presidente americano, Donald Trump.

Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que pretende se reunir com Lula nesta quinta (26) para definir se integrará a comitiva presidencial. A expectativa é de que o encontro bilateral ocorra entre os dias 15 e 20 de março, embora ainda não haja confirmação oficial.

“Se eu for [viajar], a data de saída é uma, se eu não for, a data é outra”, declarou o ministro na portaria do Ministério da Fazenda, após retornar da Índia e da Coreia do Sul, onde acompanhou o presidente Lula.

Desde o fim de 2025, Haddad indica a intenção de deixar a pasta para colaborar com a campanha de reeleição de Lula. Inicialmente, ele cogitou deixar o cargo ainda em fevereiro , mas a mudança deve ficar para meados de março.

Antes de sair, o ministro pretende concluir estudos sobre alternativas de financiamento para a proposta de tarifa zero no transporte público, que devem ser apresentados até abril, e a regulamentação sobre a tributação de criptoativos.

Sucessão

O nome mais cotado para assumir o comando da Fazenda é o do atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan. Caso a mudança se confirme, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, assumirá a secretaria-executiva.

Apesar de descartar publicamente candidatura nas eleições deste ano, Haddad enfrenta pressão dentro do PT para disputar o governo de São Paulo ou uma das duas vagas para o Senado no estado. O ministro, no entanto, continua a dar declarações de que não quer disputar as próximas eleições.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados

Abertura de supermercados, farmácias e lojas exigiria acordo coletivo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE

Texto prevê mecanismos pra proteger produtos agrícolas

 Freepik
Economia Há 7 horas

Taxas encarecem e inadimplência em condomínios atinge 11,95%

Especialista da LLZ Garantidora esclarece que o crescimento dos custos de manutenção e serviços impulsiona o saldo devedor

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro

Volume vendido ficou em R$ 12,02 bilhões no mês passado

 Porte Engenharia e Urbanismo
Economia Há 10 horas

Microliving transforma o morar nas metrópoles

De Nova York a São Paulo, conveniência e menor custo levam moradores a regiões que entregam a promessa da “cidade de 15 minutos”, como no Eixo Plat...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
20° Sensação
1.62 km/h Vento
78% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Sexta
31° 16°
Sábado
34° 13°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

STF: entidades ingressam em ação contra anistia no caso Rubens Paiva
Justiça Há 3 horas

AGU pede que CNJ investigue decisão sobre estupro de vulnerável
Câmara Há 3 horas

Com foco em biocombustíveis, seminário aponta caminhos para a substituição gradual do petróleo
Geral Há 4 horas

Chuvas em MG já deixaram 47 mortos e 20 desaparecidos
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regime de urgência para cinco propostas; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,09%
Euro
R$ 6,06 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,066,48 -1,39%
Ibovespa
191,247,45 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias