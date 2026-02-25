Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados

Abertura de supermercados, farmácias e lojas exigiria acordo coletivo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 19h48
Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em meio a discussões intensas entre comerciantes e empregados, o Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou por mais 90 dias a entrada em vigor da Portaria 3.665/2023 , que altera as regras para o trabalho em feriados no comércio. A decisão será oficializada em publicação no Diário Oficial da União .

Com a medida, o governo amplia o prazo para negociação entre representantes de empregadores e trabalhadores sobre o funcionamento de supermercados, farmácias e lojas em feriados.

Comissão

Como parte do acordo, será criada uma comissão bipartite formada por dez representantes dos trabalhadores e dez dos empregadores. As entidades terão cinco dias para indicar os nomes ao ministério.

O grupo terá até 90 dias para apresentar uma proposta consensual sobre o tema. As reuniões ocorrerão duas vezes por mês, com datas divulgadas no Diário Oficial , sob assessoria técnica do Ministério do Trabalho.

Segundo o governo, a iniciativa reforça o compromisso com o diálogo social e a busca por equilíbrio nas relações de trabalho.

Publicada originalmente em novembro de 2023, a Portaria 3.665 restabelece a exigência de convenção coletiva para autorizar o trabalho em feriados no comércio, conforme determinam as leis 10.101/2000 e 11.603/2007 .

Pelas regras, empresas do varejo e do atacado que quiserem abrir em feriados precisam:

  • Firmar acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria;
  • Respeitar a legislação municipal;
  • Ajustar práticas internas que ainda se baseiem em acordos individuais.

A portaria revoga norma editada em 2021, que autorizava o funcionamento com base em acordos individuais com os trabalhadores, prática considerada incompatível com a legislação vigente.

Impasse

Os sindicatos de comerciários defendem que a exigência apenas reforça o que já está previsto em lei e evita abusos na jornada de trabalho.

Representantes do setor empresarial argumentam, no entanto, que a medida pode elevar custos, aumentar a imprevisibilidade operacional e afetar principalmente pequenos comerciantes.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alertou para o risco de fechamento de lojas em localidades onde não há sindicatos estruturados para negociar acordos.

O debate ganha relevância este ano, quando nove feriados nacionais cairão em dias úteis, ampliando o número de datas potencialmente sujeitas à negociação coletiva.

O Ministério do Trabalho e Emprego esclareceu que a portaria não altera as regras sobre trabalho aos domingos, que continuam disciplinadas pela legislação atual e pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE

Texto prevê mecanismos pra proteger produtos agrícolas

 Freepik
Economia Há 3 horas

Taxas encarecem e inadimplência em condomínios atinge 11,95%

Especialista da LLZ Garantidora esclarece que o crescimento dos custos de manutenção e serviços impulsiona o saldo devedor

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro

Volume vendido ficou em R$ 12,02 bilhões no mês passado

 Porte Engenharia e Urbanismo
Economia Há 6 horas

Microliving transforma o morar nas metrópoles

De Nova York a São Paulo, conveniência e menor custo levam moradores a regiões que entregam a promessa da “cidade de 15 minutos”, como no Eixo Plat...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento

Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
22° Sensação
1.34 km/h Vento
68% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 minutos

Chuvas em MG já deixaram 47 mortos e 20 desaparecidos
Câmara Há 2 minutos

Câmara aprova regime de urgência para cinco propostas; acompanhe
Geral Há 2 minutos

Desabrigados enfrentam incertezas depois de chuvas em Juiz de Fora
Câmara Há 27 minutos

Câmara aprova emendas a acordo da Organização Internacional do Açúcar
Câmara Há 27 minutos

Procuradoras da Mulher no Legislativo se reúnem na Câmara no próximo dia 18

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,49%
Euro
R$ 6,06 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 369,039,76 +5,98%
Ibovespa
191,247,45 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias