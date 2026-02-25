Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE

Texto prevê mecanismos pra proteger produtos agrícolas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 19h33
Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (25) que o decreto sobre as salvaguardas do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) será enviado para a Casa Civil, onde passará por análise jurídica antes da publicação. A salvaguardas são instrumentos de proteção a produtores nacionais. O texto prevê mecanismos para proteger produtos agrícolas, caso sejam sancionados por organismos europeus . Isso porque, no final do ano passado, o Parlamento Europeu aprovou regras mais rígidas para importações agrícolas vinculadas ao acordo com o Mercosul, cujas medidas seriam acionadas se importações em grande volume causarem ou ameaçarem prejuízo grave aos produtores europeus.

O setor do agronegócio nacional quer que essas salvaguardas sejam assumidas também pelo governo brasileiro, em caso de aumento das importações de produtos europeus concorrentes.

"Sempre há uma preocupação de alguns setores. Então, nós estamos encaminhando hoje a proposta, para passar pelos ministérios, o decreto de salvaguardas", declarou o vice-presidente.

A fala foi feita após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), relator do projeto que ratifica o acordo entre o bloco europeu e o sul-americano, que vai criar uma das maiores zonas de livre comércio do planeta, com produção avaliada em US$ 22 trilhões e mercado consumidor de 720 milhões habitantes.

A Casa Civil poderá consultar outros ministérios, como a Fazenda, para depois enviar o decreto para assinatura do Presidente da República, antes que o Senado Federal aprove a ratificação do acordo. O texto da ratificação foi aprovado nesta quarta pelo plenário da Câmara dos Deputados .

Como funcionam as salvaguardas

Salvaguardas são mecanismos previstos em acordos comerciais que permitem a um país reagir a surtos de importação decorrentes da redução de tarifas negociadas. Caso fique comprovado dano grave à produção nacional, o governo pode:

  • Estabelecer cotas de importação;
  • Suspender a redução tarifária prevista no acordo;
  • Restabelecer o nível de imposto anterior à vigência do tratado.

O decreto deverá definir prazos, procedimentos de investigação e condições para aplicação das medidas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 58 minutos

Governo adia por 90 dias regra sobre trabalho no comércio em feriados

Abertura de supermercados, farmácias e lojas exigiria acordo coletivo

 Freepik
Economia Há 3 horas

Taxas encarecem e inadimplência em condomínios atinge 11,95%

Especialista da LLZ Garantidora esclarece que o crescimento dos custos de manutenção e serviços impulsiona o saldo devedor

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro

Volume vendido ficou em R$ 12,02 bilhões no mês passado

 Porte Engenharia e Urbanismo
Economia Há 6 horas

Microliving transforma o morar nas metrópoles

De Nova York a São Paulo, conveniência e menor custo levam moradores a regiões que entregam a promessa da “cidade de 15 minutos”, como no Eixo Plat...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento

Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
22° Sensação
1.34 km/h Vento
68% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 minutos

Chuvas em MG já deixaram 47 mortos e 20 desaparecidos
Câmara Há 2 minutos

Câmara aprova regime de urgência para cinco propostas; acompanhe
Geral Há 2 minutos

Desabrigados enfrentam incertezas depois de chuvas em Juiz de Fora
Câmara Há 27 minutos

Câmara aprova emendas a acordo da Organização Internacional do Açúcar
Câmara Há 27 minutos

Procuradoras da Mulher no Legislativo se reúnem na Câmara no próximo dia 18

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,49%
Euro
R$ 6,06 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 369,039,76 +5,98%
Ibovespa
191,247,45 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias