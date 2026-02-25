Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização

O uso de escovas técnicas específicas em laboratórios integra os protocolos de higienização de vidrarias e atende às orientações regulatórias para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 18h18
Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização
Freepik

O setor laboratorial brasileiro registra expansão contínua na adoção de instrumentos especializados de limpeza, reflexo do aumento das exigências regulatórias e da ampliação das operações de análise clínica, pesquisa e produção farmacêutica no país.

mercado de laboratórios no Brasil vem crescendo impulsionado pela demanda por diagnósticos e controle de qualidade, o que amplia a necessidade de ferramentas técnicas adequadas para a limpeza de equipamentos delicados. O Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que o uso de instrumentos adequados de higienização integra as boas práticas em ambientes laboratoriais e farmacêuticos, com vistas à prevenção de contaminações cruzadas que podem invalidar experimentos ou comprometer a segurança dos profissionais.

As escovas para laboratórios são fabricadas com cerdas de crina animal revestida em PVC ou nylon atóxico, materiais que aliam flexibilidade e resistência sem provocar abrasão nas superfícies de vidro. As hastes, geralmente de aço inoxidável ou material resistente a agentes químicos, permitem alcançar regiões internas de difícil acesso, como gargalos e curvas de vidrarias como provetas, balões volumétricos, buretas e pipetas.

Segundo Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger, "a escolha do modelo correto para cada tipo de vidraria é determinante para evitar o acúmulo de resíduos e preservar a integridade dos materiais, fatores diretamente associados à precisão das análises realizadas". O profissional observa ainda que a substituição periódica das escovas, em conformidade com os protocolos de biossegurança vigentes, compôe parte essencial da rotina de controle de qualidade nos laboratórios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens - RX Brasil
Tecnologia Há 44 minutos

Eventos da RX no Brasil geram mais de 2 milhões de leads no ciclo 2024-2025

Balanço da organizadora ratifica momento positivo de feiras e conferências.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

Especialistas apontam que a especificação técnica correta de mangueiras de borracha é fator decisivo para a segurança e a produtividade em processo...

 Divulgação Cia Athletica
Tecnologia Há 3 horas

Cia Athletica lança plataforma de educação corporativa

Com tecnologia própria, solução centraliza treinamentos, padroniza processos e apoia a gestão de mais de 2 mil profissionais.

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Filtros industriais ganham espaço no tratamento de água no Brasil

Tecnologias de filtração de água avançam no mercado brasileiro e atendem a exigências sanitárias crescentes nos setores industrial e residencial.

 Imagem feita pelo Gemini
Tecnologia Há 5 horas

Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF

Projeto Voz Ativa utiliza jogos digitais para captar percepções dos estudantes e subsidiar políticas educacionais baseadas em evidências

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
2.91 km/h Vento
61% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização
Senado Federal Há 26 minutos

Redução de alíquotas tributárias para indústria química segue para sanção
Senado Federal Há 26 minutos

Girão pede prorrogação da CPMI do INSS
Câmara Há 26 minutos

Motta admite possíveis medidas de proteção ao agro no acordo entre União Europeia e Mercosul
Câmara Há 27 minutos

Acordo entre Mercosul e União Europeia terá impacto positivo na economia brasileira, diz relator

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,56%
Euro
R$ 6,05 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 374,157,48 +7,53%
Ibovespa
191,135,19 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias