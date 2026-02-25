Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Eventos da RX no Brasil geram mais de 2 milhões de leads no ciclo 2024-2025

Balanço da organizadora ratifica momento positivo de feiras e conferências.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 18h04
Eventos da RX no Brasil geram mais de 2 milhões de leads no ciclo 2024-2025
Banco de Imagens - RX Brasil

A organizadora de eventos RX, que em novembro entregou o retorno do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, fez um balanço de suas realizações e resultados nas feiras promovidas no ciclo 2024–2025. Entre as principais conquistas, está a geração de mais de 2 milhões de leads, maior volume da história da companhia no Brasil e destaque no cenário global da empresa.

No mesmo período, mais de 8 mil marcas tiveram contato direto com 1,8 milhão de visitantes, um crescimento de quase 40% no público total, em comparação com o ciclo 2023–2024. Além disso, foi alcançada a marca de mais de 1 milhão de metros quadrados em área de exposição, número que equivale a cerca de 100 quarteirões urbanos ou 140 estádios de futebol dedicados a negócios, conexões e experiências.

"Além do desempenho positivo para a empresa, os resultados mostram que o cenário de eventos está fortalecido e voltado para gerar cada vez mais valor. Para nós, isso reflete que os diferentes mercados atendidos pelos nossos eventos estão cada vez mais conectados, usufruindo de oportunidades comerciais, gerando networking qualificado e estratégias voltadas para capacitação e visão de futuro", afirma Claudio Della Nina, diretor-geral LATAM da RX.

Outro destaque do ciclo 2024–2025 foi a criação dos espaços de conteúdo RX Conferences, que levaram aos pavilhões discussões em mais de 380 horas de conteúdo sobre assuntos relevantes, com líderes e especialistas renomados, somando mais de 300 painelistas e 5.500 participantes em cinco conferências inéditas.

Principais destaques do último ciclo

No início de 2025, a FEICON promoveu a 1ª Feiconference – Conferência Internacional de Construção e Arquitetura. Já a Automec celebrou o lançamento da Universidade Automec e propôs ao público um novo formato de credenciamento, garantindo a antecipação para a entrada gratuita no pavilhão.

Na segunda metade do ano, a Fenasucro & Agrocana estreou a Fenabio, espaço de conferência e exposição. O período também foi marcado por novos pavilhões de tratamento de águas e aquecimento na FEBRAVA.

A ISC Brasil inaugurou um palco 360º e realizou a segunda edição do Prêmio NPS. A FIEE também abriu um novo formato de congresso, e a Equipotel gerou mais de 75 mil leads em 2025, um crescimento de 27% em comparação com a edição de 2024.

Também se destacaram no ciclo 2024-2025 a 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que recebeu mais de 720 mil visitantes e foi considerada a maior edição dos últimos dez anos, a Fenatran, que realizou uma edição histórica e passou a integrar o calendário de eventos B2B da cidade de São Paulo, e a Expolux, que contou com mais de 20 mil visitantes e cerca de 400 marcas expositoras.

