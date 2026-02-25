Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro

Volume vendido ficou em R$ 12,02 bilhões no mês passado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 16h43
Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
© José Cruz/Agência Brasil

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet bateram recorde em janeiro, divulgou nesta quarta-feira (25) o Tesouro Nacional. No mês passado, o Tesouro Direto vendeu R$ 12,02 bilhões em papéis, o maior volume para um mês desde a criação do programa, em 2002.

O valor é 26,9% superior ao de dezembro, quando as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 9,47 bilhões. Na comparação com janeiro do ano passado, é 37,21% maior.

O recorde anterior de vendas foi registrado em março do ano passado, quando foram vendidos R$ 11,69 bilhões.

Os títulos mais procurados pelos investidores em janeiro foram os vinculados aos juros básicos, cuja participação nas vendas somou 48,9%. Os papéis corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) corresponderam a 28,2% do total, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 15,1%.

Destinado ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda+, lançado no início de 2023, respondeu por 6,4% das vendas. Criado em agosto de 2023, o novo título Tesouro Educa+, que pretende financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,5% das vendas.

O interesse por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da Taxa Selic. A taxa, que estava em 10,5% ao ano até setembro de 2024, foi elevada para 15% ao ano . Com os juros altos, os papéis continuam atrativos. Os títulos vinculados à inflação também têm atraído os investidores por causa da expectativa de alta da inflação oficial nos próximos meses.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 220,24 bilhões no fim de janeiro, alta de 3,28% em relação ao mês anterior (R$ 213,24 bilhões) e de 37,75% na comparação com janeiro do ano passado (R$ 159,88 bilhões). Essa alta ocorreu por causa da correção pelos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 4,88 bilhões no último mês.

Investidores

Em relação ao número de investidores, 330.786 participantes passaram a fazer parte do programa no mês passado. O total de investidores atingiu 34.587.727. Nos últimos 12 meses, o número acumula alta de 9,83%. O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 3.454.385, aumento de 14,73% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, que correspondeu a 77,5% do total de 1.305.976 operações de vendas ocorridas em janeiro. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 55,7%. O valor médio por operação atingiu R$ 9.207,33.

Os investidores estão preferindo papéis de prazo médio. As vendas de títulos de cinco a dez anos representam 40,6% do total. As operações com prazo de até cinco anos correspondem a 39,9% do total. Os papéis de mais de dez anos de prazo representaram 19,5% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente .

Captação de recursos

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas possam adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa para a B3, a bolsa de valores brasileira, descontada nas movimentações dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto .

A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis prefixados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Porte Engenharia e Urbanismo
Economia Há 2 horas

Microliving transforma o morar nas metrópoles

De Nova York a São Paulo, conveniência e menor custo levam moradores a regiões que entregam a promessa da “cidade de 15 minutos”, como no Eixo Plat...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento

Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda
Economia Há 4 horas

Superávit primário do Governo Central fica em R$ 86,9 bilhões

Valor é referente ao mês de janeiro, segundo Tesouro Nacional
Economia Há 20 horas

Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil aos EUA

Aeronaves ficam isentas; 25% das vendas ao país terão taxa de 10%
Economia Há 20 horas

Governo suspende importação de cacau da Costa do Marfim

Medida é temporária por causa de alto risco fitossanitário

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
26° Sensação
3.6 km/h Vento
54% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 1 minuto

Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026
Economia Há 1 minuto

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
Tecnologia Há 21 minutos

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes
Senado Federal Há 36 minutos

CRA debaterá criação da APAs no Rio Grande do Sul e no Pará
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto para fortalecer trabalho de agentes de saúde em áreas remotas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,54%
Euro
R$ 6,05 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 375,058,96 +7,77%
Ibovespa
190,539,05 pts -0.5%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias