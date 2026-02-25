Rosemar Sala e Arlei Tomazoni alinham detalhes da ponte sobre o Rio Turvo

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu nesta quarta-feira (26) o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, para alinhar o início das obras da nova ponte sobre o Rio Turvo.

O encontro ocorreu no mesmo dia em que o Governo Federal depositou a primeira parcela de R$ 1,2 milhão para o projeto. O recurso integra investimento total de R$ 4 milhões, que contempla também a ponte sobre o Rio Erval Novo.

As duas estruturas foram destruídas pelas enchentes de 2024, prejudicando a mobilidade e o escoamento da produção. Sala destacou que a união entre os municípios foi decisiva para garantir os recursos federais.

Tomazoni ressaltou a importância estratégica da obra para a integração e o desenvolvimento regional. Com os detalhes técnicos definidos, a expectativa é de início imediato dos trabalhos.

A empresa responsável deve concluir a instalação da base operacional nos próximos dias.

Após a reunião, Tomazoni esteve na Rádio Província FM. Na emissora, conversou com o diretor, o jornalista Jalmo Fornari, sobre projetos regionais.

Entre os temas, destacou a retomada do debate para criação de um aeroporto regional em Três Passos e a construção da ponte internacional entre Tiradentes do Sul no Rio Grande do Sul e El Soberbio na Argentina.

Também defendeu maior integração da Rota do Yucumã, com a contratação de uma turismóloga para fortalecer o setor. Integrando ainda mais os municípios da região celeiro.

Após o encontro com o Diretor da emissora, jornalista Jalmo Fornari, o prefeito foi agraciado com um livro do escritor.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp