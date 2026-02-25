Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

Especialistas apontam que a especificação técnica correta de mangueiras de borracha é fator decisivo para a segurança e a produtividade em processo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 16h23
Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes
Freepik

A escarfagem é uma técnica amplamente utilizada na indústria metalúrgica e siderúrgica para a remoção de imperfeições em superfícies metálicas por meio de jatos de material abrasivo ou chamas de alta temperatura.

Diante desse cenário, a seleção de mangueiras com especificação técnica adequada ganha importância estratégica. Segundo o diretor-executivo da Maxxflex, José Francisco dos Santos, "a resistência à abrasão do revestimento externo e a formulação do tubo interno são critérios fundamentais na escolha de mangueiras para escarfagem, pois determinam diretamente a vida útil do componente em campo e a segurança do operador".

No mercado brasileiro, fabricantes especializados em borracha técnica têm desenvolvido produtos voltados especificamente para esse tipo de aplicação. A mangueira ACESC 300 – Escarfagem é um exemplo de solução projetada para a condução em processos de escarfagem, com estrutura que combina resistência estrutural e flexibilidade operacional.

O segmento de mangueiras industriais no Brasil acompanha o crescimento da produção manufatureira nacional. O setor tem avançado com investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra e conformidade com normas internacionais, ampliando a competitividade frente aos concorrentes asiáticos.

A padronização técnica e a rastreabilidade de processos são exigências cada vez mais presentes nos processos de contratação industrial. Conforme orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornecedores que documentam especificações e garantem conformidade normativa têm maior aderência às demandas de setores como siderurgia, construção civil e mineração, impulsionando o desenvolvimento contínuo de soluções de borracha adaptadas a aplicações críticas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Cia Athletica
Tecnologia Há 1 hora

Cia Athletica lança plataforma de educação corporativa

Com tecnologia própria, solução centraliza treinamentos, padroniza processos e apoia a gestão de mais de 2 mil profissionais.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Filtros industriais ganham espaço no tratamento de água no Brasil

Tecnologias de filtração de água avançam no mercado brasileiro e atendem a exigências sanitárias crescentes nos setores industrial e residencial.

 Imagem feita pelo Gemini
Tecnologia Há 3 horas

Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF

Projeto Voz Ativa utiliza jogos digitais para captar percepções dos estudantes e subsidiar políticas educacionais baseadas em evidências

 Bruna Brown | CMO Skill-Hub
Tecnologia Há 3 horas

Vendedor que não dorme: soluções de IA otimizam venda

Aumento de conversão, menos tempo de espera para o cliente e maior capacidade de escala são funcionalidades trazidas pelo uso de inteligência artif...

 Pexels/Sanket Mishra
Tecnologia Há 3 horas

Crescimento da IA reforça papel de SEO e GEO

Diante da expansão da inteligência artificial (IA) em mecanismos de buscas como o Google, negócios que desejam visibilidade digital devem combinar ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
26° Sensação
3.6 km/h Vento
54% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 1 minuto

Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026
Economia Há 1 minuto

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
Tecnologia Há 21 minutos

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes
Senado Federal Há 36 minutos

CRA debaterá criação da APAs no Rio Grande do Sul e no Pará
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto para fortalecer trabalho de agentes de saúde em áreas remotas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,54%
Euro
R$ 6,05 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 375,058,96 +7,77%
Ibovespa
190,539,05 pts -0.5%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias