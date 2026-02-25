Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

A escarfagem é uma técnica amplamente utilizada na indústria metalúrgica e siderúrgica para a remoção de imperfeições em superfícies metálicas por meio de jatos de material abrasivo ou chamas de alta temperatura.

Diante desse cenário, a seleção de mangueiras com especificação técnica adequada ganha importância estratégica. Segundo o diretor-executivo da Maxxflex, José Francisco dos Santos, "a resistência à abrasão do revestimento externo e a formulação do tubo interno são critérios fundamentais na escolha de mangueiras para escarfagem, pois determinam diretamente a vida útil do componente em campo e a segurança do operador".

No mercado brasileiro, fabricantes especializados em borracha técnica têm desenvolvido produtos voltados especificamente para esse tipo de aplicação. A mangueira ACESC 300 – Escarfagem é um exemplo de solução projetada para a condução em processos de escarfagem, com estrutura que combina resistência estrutural e flexibilidade operacional.

O segmento de mangueiras industriais no Brasil acompanha o crescimento da produção manufatureira nacional. O setor tem avançado com investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra e conformidade com normas internacionais, ampliando a competitividade frente aos concorrentes asiáticos.

A padronização técnica e a rastreabilidade de processos são exigências cada vez mais presentes nos processos de contratação industrial. Conforme orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornecedores que documentam especificações e garantem conformidade normativa têm maior aderência às demandas de setores como siderurgia, construção civil e mineração, impulsionando o desenvolvimento contínuo de soluções de borracha adaptadas a aplicações críticas.