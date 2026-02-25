Cia Athletica lança plataforma de educação corporativa

A Cia Athletica, uma das maiores redes de academias do Brasil, lançou uma plataforma digital de aprendizagem corporativa com conteúdos próprios que visam elevar a qualificação de colaboradores, terceiros e personal trainers. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão de talentos e padronização de processos em uma operação que atende mais de 2 mil pessoas.

A solução, baseada em um Learning Management System (LMS) moderno, reúne conteúdos em diversas áreas da empresa, incluindo musculação, natação, ginástica, operações, vendas e desenvolvimento pessoal, assim como temas transversais como políticas antiassédio, sistema de qualidade, compliance e proteção de dados (LGPD). Além de treinamento técnico, a ferramenta reforça a cultura organizacional e a aderência a normas corporativas.

"O ambiente digital nos permitirá conduzir a gestão de conhecimento de forma integrada, com trilhas de aprendizagem alinhadas às competências de cada função e métricas para acompanhamento de performance e retorno sobre o investimento", afirma Mônica Marques, diretora técnica do grupo Cia Athletica.

A plataforma oferece recursos de organização de conteúdos por categorias e trilhas específicas por cargo e competência, relatórios personalizados para mensuração de resultados e indicadores de desempenho. Os usuários passam por avaliações de conhecimento com emissão de certificados personalizados, permitindo à empresa rastrear a evolução individual e coletiva de seus profissionais.

Entre as funcionalidades estão fóruns de dúvidas, que podem ser geridos pela própria Cia Athletica, e microlearning, com "pílulas" curtas de conteúdo que facilitam a assimilação e atualização contínua. O sistema, que em breve contará com aplicativo mobile, também emite notificações automáticas sobre novidades, prazos e status de conclusão.

"A educação corporativa estruturada é hoje uma ferramenta-chave para engajar talentos, reduzir a rotatividade e conectar capacitação aos objetivos estratégicos da empresa", reforça Mônica.

A iniciativa da Cia Athletica ocorre em um momento em que empresas brasileiras têm ampliado investimentos em educação corporativa, muitas vezes com o objetivo de desenvolver competências que vão além do operacional e incluem habilidades comportamentais e digitais, refletindo mudanças no perfil profissional exigido pelo mercado.

"Ao consolidar conteúdos próprios em uma plataforma centralizada, a companhia busca, na avaliação interna, fortalecer sua marca empregadora e fomentar a aprendizagem contínua, transformando a capacitação em elemento estratégico de gestão de pessoas", finaliza a diretora.