Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Filtros industriais ganham espaço no tratamento de água no Brasil

Tecnologias de filtração de água avançam no mercado brasileiro e atendem a exigências sanitárias crescentes nos setores industrial e residencial.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 15h09
Filtros industriais ganham espaço no tratamento de água no Brasil
Freepik

O mercado global de equipamentos de tratamento de água e águas residuais deve crescer de US$ 69,50 bilhões em 2026 para US$ 101,77 bilhões até 2034, com um CAGR de 4,9%, segundo relatório da Fortune Business Insights. No Brasil, esse movimento se reflete na expansão de sistemas de filtragem para atender indústrias que dependem da qualidade da água em processos produtivos. A qualidade da água é regulada pela Portaria GM/MS nº 888/2021, do Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e padrões de potabilidade.

Indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e cervejarias estão entre os segmentos que mais investem em sistemas avançados de filtragem, respondendo a exigências sanitárias e operacionais rigorosas. Tecnologias como osmose reversa, ultrafiltração e desmineralização removem impurezas, partículas em suspensão, compostos químicos e microrganismos, tornando a água adequada para consumo humano e processos industriais de alta exigência, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A escolha do sistema correto de filtração depende da análise prévia da composição da água e das especificações técnicas de cada aplicação: da produção de bebidas à fabricação de produtos médicos e odontológicos. "A filtragem eficiente não é apenas uma questão de qualidade, mas de segurança operacional e cumprimento de regulamentações sanitárias vigentes", observa Nelson Isao Watanabe, fundador da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., empresa estabelecida em Santo André (SP) desde 1989 com atuação nos segmentos residencial, comercial e industrial.

O segmento residencial também registra alta na adoção de filtros e sistemas de tratamento de água. De acordo com o Estudo de Perdas de Água 2024 do Instituto Trata Brasil (SNIS 2022), o Brasil enfrenta desafios significativos na eficiência do abastecimento público, com perdas elevadas que afetam parcela expressiva dos domicílios, impulsionando a busca por soluções complementares de filtração. Sistemas de ultrafiltração e filtros de alta eficiência são cada vez mais adotados em condomínios e residências para complementar o tratamento realizado pelas concessionárias públicas.

Segundo Fábio de Oliveira, gerente comercial da Asstefil, o mercado brasileiro disponibiliza um portfólio amplo de filtros e sistemas de tratamento que atendem desde pequenas vazões residenciais até grandes demandas industriais, com opções automatizadas e manuais adaptáveis a diferentes infraestruturas.

Em 2026, a integração entre tecnologia de filtração e sustentabilidade hídrica se consolida como uma das principais tendências do setor. O relatório The United Nations World Water Development Report 2025, publicado pela UNESCO, aponta que a eficiência no uso da água em processos industriais é um dos pilares centrais das estratégias globais de gestão hídrica para os próximos anos. No Brasil, esse movimento se reflete na crescente adoção de sistemas projetados para reduzir o desperdício hídrico e ampliar o reaproveitamento da água em ciclos produtivos industriais e domésticos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 23 minutos

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

Especialistas apontam que a especificação técnica correta de mangueiras de borracha é fator decisivo para a segurança e a produtividade em processo...

 Divulgação Cia Athletica
Tecnologia Há 1 hora

Cia Athletica lança plataforma de educação corporativa

Com tecnologia própria, solução centraliza treinamentos, padroniza processos e apoia a gestão de mais de 2 mil profissionais.

 Imagem feita pelo Gemini
Tecnologia Há 3 horas

Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF

Projeto Voz Ativa utiliza jogos digitais para captar percepções dos estudantes e subsidiar políticas educacionais baseadas em evidências

 Bruna Brown | CMO Skill-Hub
Tecnologia Há 3 horas

Vendedor que não dorme: soluções de IA otimizam venda

Aumento de conversão, menos tempo de espera para o cliente e maior capacidade de escala são funcionalidades trazidas pelo uso de inteligência artif...

 Pexels/Sanket Mishra
Tecnologia Há 3 horas

Crescimento da IA reforça papel de SEO e GEO

Diante da expansão da inteligência artificial (IA) em mecanismos de buscas como o Google, negócios que desejam visibilidade digital devem combinar ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
26° Sensação
3.6 km/h Vento
54% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 1 minuto

Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026
Economia Há 1 minuto

Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
Tecnologia Há 21 minutos

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes
Senado Federal Há 36 minutos

CRA debaterá criação da APAs no Rio Grande do Sul e no Pará
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto para fortalecer trabalho de agentes de saúde em áreas remotas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,54%
Euro
R$ 6,05 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 375,058,96 +7,77%
Ibovespa
190,539,05 pts -0.5%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias