Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF

Cerca de 70 escolas públicas do Distrito Federal participarão, no próximo mês, de um diagnóstico socioemocional voltado a estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa integra a primeira etapa do projeto Voz Ativa, que utiliza jogos digitais para identificar percepções relacionadas ao clima escolar e subsidiar a formulação de políticas públicas na rede.

A ação é realizada pelo Instituto MultipliCidades, com participação técnica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O objetivo é produzir um mapeamento inicial do ambiente socioemocional nas unidades participantes e transformar os dados coletados em insumos para decisões estratégicas a partir de abril.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a tecnologia foi desenvolvida para converter interações gamificadas em indicadores estruturados sobre o cotidiano escolar. A partir da participação dos estudantes nos jogos digitais, a plataforma consolida dados relacionados a temas como bullying, conflitos interpessoais, sensação de insegurança, desigualdades e risco de evasão.

De acordo com Alisson Sanches, responsável técnico pela arquitetura da plataforma, a proposta é oferecer às escolas um retrato baseado em evidências. "A ferramenta permite identificar padrões e situações que nem sempre aparecem de forma explícita no dia a dia. O diagnóstico organiza essas percepções em indicadores que podem orientar decisões pedagógicas", afirma.

O levantamento será aplicado nas semanas iniciais do calendário letivo, período marcado pela reorganização de turmas, retomada de vínculos e adaptação às rotinas acadêmicas. Os especialistas apontam que esse momento pode concentrar sinais de estresse, ansiedade e dificuldades de integração entre estudantes.

Com os dados consolidados, a equipe técnica pretende iniciar, a partir de abril, o desenho de políticas públicas e estratégias pedagógicas alinhadas às evidências coletadas. A proposta é que as informações subsidiem decisões da rede, com definição de prioridades e planejamento de ações voltadas ao clima escolar e ao bem-estar dos estudantes.

De acordo com Cristiane Pereira, presidente do Instituto MultipliCidades, a iniciativa dialoga com desafios atuais da educação pública. "Projetos como o Voz Ativa fortalecem a escola como espaço de acolhimento, diversidade e participação. Escutar estudantes, educadores e comunidades é fundamental para transformar a educação de forma sustentável", afirma.

A iniciativa parte do entendimento de que fatores emocionais e relacionais influenciam diretamente a aprendizagem e a permanência escolar. Situações de conflito recorrente, sentimento de insegurança e dificuldades de pertencimento podem impactar rendimento, frequência e engajamento.

Ao estruturar essas percepções em indicadores consolidados, o projeto busca apoiar intervenções proporcionais à realidade de cada unidade. A expectativa é que o diagnóstico permita priorizar ações conforme o contexto identificado, evitando medidas genéricas e ampliando a efetividade das estratégias adotadas pela rede pública do Distrito Federal.