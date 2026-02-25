Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento

Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 13h38
Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento
© Joédson Alves/Agência Brasil

O prazo limite para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o informe de rendimentos de 2025 termina neste sábado (28). No mesmo dia, as instituições financeiras e corretoras de valores devem fornecer as aplicações financeiras de seus clientes referentes ao ano-calendário de 2025 .

Os contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) precisam deste documento para preenchimento da declaração do IRPF 2026 ano-base 2025. O informe detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado.

Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais (MEI) que possuem empregados até o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

As informações que devem constar no informe de rendimento incluem: salário bruto do ano-base; Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); Contribuições previdenciárias; benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição; e outras deduções.

Isenção do Imposto de Renda

Desde 1º de janeiro, os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês têm isenção total do imposto de renda. Para rendas que chegam até R$ 7.350, há redução gradual do imposto, com descontos maiores para valores próximos a R$ 5 mil.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Porte Engenharia e Urbanismo
Economia Há 6 minutos

Microliving transforma o morar nas metrópoles

De Nova York a São Paulo, conveniência e menor custo levam moradores a regiões que entregam a promessa da “cidade de 15 minutos”, como no Eixo Plat...
Economia Há 2 horas

Superávit primário do Governo Central fica em R$ 86,9 bilhões

Valor é referente ao mês de janeiro, segundo Tesouro Nacional
Economia Há 18 horas

Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil aos EUA

Aeronaves ficam isentas; 25% das vendas ao país terão taxa de 10%
Economia Há 18 horas

Governo suspende importação de cacau da Costa do Marfim

Medida é temporária por causa de alto risco fitossanitário
Economia Há 21 horas

Ferramenta do BC supera 100 milhões de relatórios de dados financeiros

Registrato permite consultas gratuitas online

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
3.44 km/h Vento
43% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Economia Há 5 minutos

Microliving transforma o morar nas metrópoles
Câmara Há 5 minutos

Paulo Azi é designado relator, na CCJ, da proposta que prevê fim da escala 6x1
Justiça Há 5 minutos

Por unanimidade, STF condena assassinos de Marielle e Anderson
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova projeto que cria cadastro de pesquisas sobre drogas contra o câncer
Senado Federal Há 5 minutos

Projeto que garante opção de assento ao lado de mulheres em transporte avança no Senado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,43%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 373,410,18 +7,18%
Ibovespa
191,254,94 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias