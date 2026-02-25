Mavenir Faz Parceria com a TextNow para Evoluir o Serviço de MVNO 5G Baseado em Aplicativo

SAN FRANCISCO e RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, o principal serviço sem fio gratuito dos EUA com base em anúncios, e Mavenir, fornecedora de tecnologia de telecomunicações nativas da nuvem, anunciaram hoje a integração do BSS e Core móveis nativas da nuvem da Mavenir à infraestrutura da operadora de rede virtual móvel (MVNO) da TextNow.

A solução de plataforma BSS e Core nativa da nuvem da Mavenir foi projetada para ajudar a TextNow a integrar mais rapidamente novos usuários, lançar níveis de serviço diferenciados e expandir seu modelo sem fio gratuito para alcançar ainda mais os milhões de americanos em busca de um ótimo serviço sem fio gratuito. Destacando o foco da TextNow na inovação, esta integração com a Mavenir oferece uma variedade de recursos para aumentar o suporte de mais de 8 milhões de usuários ativos da TextNow, incluindo a capacidade de gerenciar parceiros de patrocínio, desenvolver relacionamentos de roaming e provisionar usuários com perfis SIM independentes.

"A TextNow passou 17 anos provando que o serviço sem fio pode ser gratuito, pode ser apoiado por publicidade e pode oferecer uma ótima experiência em uma rede 5G nacional", disse Tristan Huntington, Vice-Presidente Sênior de Parcerias e Inovação da TextNow. "A parceria com a Mavenir nos permite permanecer na vanguarda da inovação, pois nos dá mais controle sobre a experiência do cliente e oferece um caminho mais rápido para o lançamento de novos recursos — o que significa que podemos continuar ampliando os limites do que a rede sem fio gratuita deve ser."

A plataforma modular flexível nativa em nuvem da Mavenir é compatível com todos os modelos de MVNO e sua estratégia de entrada no mercado, seja para lançamento de submarca e inclusão de mobilidade a um portfólio existente, ou expansão de uma marca desafiadora.

"O mercado de MVNO continua a evoluir com as operadoras procurando inovar e diferenciar suas ofertas - mas isso simplesmente não é possível sem a flexibilidade e a escala possibilitadas pela plataforma nativa da nuvem subjacente", disse Sandeep Singh, SVP e Gerente Geral de Soluções de Negócios da Mavenir. "A parceria com a TextNow é um excelente exemplo de como a tecnologia baseada em nuvem da Mavenir está ajudando a levar uma MVNO para o próximo nível, passando de uma abordagem "fina" para uma abordagem "gorda", possibilitando um alto grau de inovação e diferenciação de serviços e levando conectividade gratuita a milhões de clientes."

A plataforma Mavenir viabiliza que MVNOs finos entrem no mercado com uma plataforma BSS mundial, permitindo personalização, diferenciação e agrupamento inteligente de ofertas de clientes para ajudar a maximizar a receita. Ela também oferecerá aos MVNOs gordos controle total da rede para a inovação e criação de uma integração de rede profunda, que inclui recursos como segmentos de QoS, monetização de conectividade 5G autônoma e tratamento de tráfego IoT.

Mobile World Congress [#MWC26]:

Mavenir Reúne Líderes MVNO em Painel de Alto Impacto no MWC26

A Mavenir, em colaboração com a Mobile World Live, realizará uma MVNO de discussão no MWC26, "Built for More, Bound by Less: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir" em seu estande no Pavilhão 2, 2S60. A sessão destacará como as MVNOs podem acelerar o crescimento por meio de arquiteturas nativas da nuvem, insights orientados por IA e monetização flexível, oferecendo táticas práticas para diferenciação da experiência em vez do preço.

Registre-se – Para participação Presencial ou na Transmissão ao Vivo do painel.

Sobre a TextNow:

A TextNow tem a missão de tornar o serviço de telefonia gratuito, fácil e acessível a todos, sendo a única operadora de telefonia móvel a oferecer chamadas e mensagens de texto ilimitadas, e dados essenciais gratuitos na maior rede 5G do país. Fundada em 2009, a TextNow é a maior provedora de serviços gratuitos de telefonia móvel dos EUA e a única que oferece serviços gratuitos com base em publicidade. Temos escritórios em São Francisco e Waterloo, Ontário, e nosso aplicativo foi baixado mais de 300 milhões de vezes em todo o mundo. Nosso serviço telefônico ajuda milhões de pessoas a se conectarem livremente todos os meses. Para mais informações, visite https://www.textnow.com/, e siga-nos no Instagram.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri [email protected]

Contato de PR da TextNow:

Tali Fischer [email protected]

