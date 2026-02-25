Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mavenir Faz Parceria com a TextNow para Evoluir o Serviço de MVNO 5G Baseado em Aplicativo

A adoção do Mavenir BSS e Core nativos da nuvem se alinha ao foco da TextNow na inovação de longo prazo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 11h23

SAN FRANCISCO e RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow, o principal serviço sem fio gratuito dos EUA com base em anúncios, e Mavenir, fornecedora de tecnologia de telecomunicações nativas da nuvem, anunciaram hoje a integração do BSS e Core móveis nativas da nuvem da Mavenir à infraestrutura da operadora de rede virtual móvel (MVNO) da TextNow.

A solução de plataforma BSS e Core nativa da nuvem da Mavenir foi projetada para ajudar a TextNow a integrar mais rapidamente novos usuários, lançar níveis de serviço diferenciados e expandir seu modelo sem fio gratuito para alcançar ainda mais os milhões de americanos em busca de um ótimo serviço sem fio gratuito. Destacando o foco da TextNow na inovação, esta integração com a Mavenir oferece uma variedade de recursos para aumentar o suporte de mais de 8 milhões de usuários ativos da TextNow, incluindo a capacidade de gerenciar parceiros de patrocínio, desenvolver relacionamentos de roaming e provisionar usuários com perfis SIM independentes.

"A TextNow passou 17 anos provando que o serviço sem fio pode ser gratuito, pode ser apoiado por publicidade e pode oferecer uma ótima experiência em uma rede 5G nacional", disse Tristan Huntington, Vice-Presidente Sênior de Parcerias e Inovação da TextNow. "A parceria com a Mavenir nos permite permanecer na vanguarda da inovação, pois nos dá mais controle sobre a experiência do cliente e oferece um caminho mais rápido para o lançamento de novos recursos — o que significa que podemos continuar ampliando os limites do que a rede sem fio gratuita deve ser."

A plataforma modular flexível nativa em nuvem da Mavenir é compatível com todos os modelos de MVNO e sua estratégia de entrada no mercado, seja para lançamento de submarca e inclusão de mobilidade a um portfólio existente, ou expansão de uma marca desafiadora.

"O mercado de MVNO continua a evoluir com as operadoras procurando inovar e diferenciar suas ofertas - mas isso simplesmente não é possível sem a flexibilidade e a escala possibilitadas pela plataforma nativa da nuvem subjacente", disse Sandeep Singh, SVP e Gerente Geral de Soluções de Negócios da Mavenir. "A parceria com a TextNow é um excelente exemplo de como a tecnologia baseada em nuvem da Mavenir está ajudando a levar uma MVNO para o próximo nível, passando de uma abordagem "fina" para uma abordagem "gorda", possibilitando um alto grau de inovação e diferenciação de serviços e levando conectividade gratuita a milhões de clientes."

A plataforma Mavenir viabiliza que MVNOs finos entrem no mercado com uma plataforma BSS mundial, permitindo personalização, diferenciação e agrupamento inteligente de ofertas de clientes para ajudar a maximizar a receita. Ela também oferecerá aos MVNOs gordos controle total da rede para a inovação e criação de uma integração de rede profunda, que inclui recursos como segmentos de QoS, monetização de conectividade 5G autônoma e tratamento de tráfego IoT.

Mobile World Congress [#MWC26]:
Mavenir Reúne Líderes MVNO em Painel de Alto Impacto no MWC26

A Mavenir, em colaboração com a Mobile World Live, realizará uma MVNO de discussão no MWC26, "Built for More, Bound by Less: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir" em seu estande no Pavilhão 2, 2S60. A sessão destacará como as MVNOs podem acelerar o crescimento por meio de arquiteturas nativas da nuvem, insights orientados por IA e monetização flexível, oferecendo táticas práticas para diferenciação da experiência em vez do preço.
Registre-se – Para participação Presencial ou na Transmissão ao Vivo do painel.

Sobre a TextNow:
A TextNow tem a missão de tornar o serviço de telefonia gratuito, fácil e acessível a todos, sendo a única operadora de telefonia móvel a oferecer chamadas e mensagens de texto ilimitadas, e dados essenciais gratuitos na maior rede 5G do país. Fundada em 2009, a TextNow é a maior provedora de serviços gratuitos de telefonia móvel dos EUA e a única que oferece serviços gratuitos com base em publicidade. Temos escritórios em São Francisco e Waterloo, Ontário, e nosso aplicativo foi baixado mais de 300 milhões de vezes em todo o mundo. Nosso serviço telefônico ajuda milhões de pessoas a se conectarem livremente todos os meses. Para mais informações, visite https://www.textnow.com/, e siga-nos no Instagram.

Sobre a Mavenir
A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contato de RP da Mavenir:
Emmanuela Spiteri [email protected]

Contato de PR da TextNow:
Tali Fischer [email protected]

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9661076)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 39 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos

Eletroeletrônicos e serviços ganham mais relevância no segmento.

 Agência Impulse Estratégico
Tecnologia Há 2 horas

Clínica da Coluna abre calendário de eventos da SBOT

O 1º Encontro Científico da Regional catarinense foi realizado na última sexta-feira (20), na Bewiki Care, reunindo especialistas para discutir lom...

 Freepik
Tecnologia Há 17 horas

Integração entre atendimento, vendas e cobrança ganha relevância

A complexidade do relacionamento com clientes tem levado empresas a integrar atendimento, vendas e cobrança. Pesquisas indicam que consumidores ain...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 18 horas

Softex amplia alcance nacional em inovação

Ao longo do ano, as iniciativas da entidade impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

 Designed by Freepik
Tecnologia Há 18 horas

Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra

Modelo de remuneração por vendas acompanha expansão do marketing de recomendação no ambiente digital.

Tenente Portela, RS
26°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 30°
27° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
Parceria regional Há 28 minutos

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 36 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos
Tempo Há 44 minutos

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela
Geral Há 49 minutos

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,14%
Euro
R$ 6,07 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 364,107,85 +4,20%
Ibovespa
191,906,23 pts 0.22%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias