Clínica da Coluna abre calendário de eventos da SBOT

A Clínica da Coluna participou do 1º Encontro Científico do "Programa Integra" da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Santa Catarina (SBOT-SC), realizado na última sexta-feira, 20 de fevereiro, na Bewiki Care, em Florianópolis. O evento marcou o início da agenda estadual de encontros científicos da entidade em 2026.

O Programa Integra é um projeto da SBOT que tem como objetivo promover a integração entre ortopedistas por meio de encontros regionais ao longo do ano, culminando no Congresso Catarinense de Ortopedia, previsto para agosto.

Segundo o presidente da SBOT-SC, Dr. Raniero Laghi (CRM/SC 8668), a iniciativa busca fortalecer a integração entre os profissionais do estado. "Realizamos o nosso primeiro encontro regional, que visa integrar todos os ortopedistas catarinenses nos nossos oito encontros em cidades distintas de todo o Estado e também durante o nosso congresso catarinense, que se realizará em agosto", pontuou.

Durante o evento, o Dr. Waldemar Souza (CRM/SC 5204) abordou a lombalgia, condição frequentemente observada na prática clínica. "Apresentamos aspectos relacionados à dor lombar, desde o diagnóstico até as possibilidades de tratamento clínico e cirúrgico dessa patologia", explicou.

Na sequência, o Dr. Victor Vicenti (CRM/SC 27670) apresentou temas relacionados aos avanços tecnológicos aplicados à cirurgia da coluna lombar. "Foram discutidas as tecnologias utilizadas nas indicações cirúrgicas do tratamento da lombalgia e das doenças degenerativas da coluna, incluindo cirurgia videoendoscópica, diferentes técnicas de artrodese, neuronavegação e cirurgia robótica, além das perspectivas futuras na área", relatou.

O Dr. Rodrigo Grandini (CRM/SC 21921) abordou a dor nas costas na infância, destacando particularidades dessa faixa etária. "A dor nas costas em crianças apresenta características próprias e tem sido observada com maior frequência na prática médica, muitas vezes associada a fatores psicossociais contemporâneos, como sedentarismo e ansiedade. A discussão desses temas permite ampliar a compreensão clínica e o tratamento adequado desses pacientes", comentou.

O encontro foi realizado na Bewiki Care. Para o Dr. Henrique Arjona (CRM/SC 16533), a realização de eventos científicos contribui para a integração entre profissionais. "Recebemos o encontro promovido pela SBOT Regional Santa Catarina, reunindo especialistas para discussão técnica e científica. A integração entre instituições e profissionais é relevante para o desenvolvimento da prática médica", afirmou.

O Programa Integra prevê a realização de encontros em diferentes cidades de Santa Catarina ao longo do ano, promovendo atualização científica e troca de experiências entre profissionais da ortopedia.