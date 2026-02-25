Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Clínica da Coluna abre calendário de eventos da SBOT

O 1º Encontro Científico da Regional catarinense foi realizado na última sexta-feira (20), na Bewiki Care, reunindo especialistas para discutir lom...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 09h54
Clínica da Coluna abre calendário de eventos da SBOT
Agência Impulse Estratégico

A Clínica da Coluna participou do 1º Encontro Científico do "Programa Integra" da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Santa Catarina (SBOT-SC), realizado na última sexta-feira, 20 de fevereiro, na Bewiki Care, em Florianópolis. O evento marcou o início da agenda estadual de encontros científicos da entidade em 2026.

O Programa Integra é um projeto da SBOT que tem como objetivo promover a integração entre ortopedistas por meio de encontros regionais ao longo do ano, culminando no Congresso Catarinense de Ortopedia, previsto para agosto.

Segundo o presidente da SBOT-SC, Dr. Raniero Laghi (CRM/SC 8668), a iniciativa busca fortalecer a integração entre os profissionais do estado. "Realizamos o nosso primeiro encontro regional, que visa integrar todos os ortopedistas catarinenses nos nossos oito encontros em cidades distintas de todo o Estado e também durante o nosso congresso catarinense, que se realizará em agosto", pontuou.

Durante o evento, o Dr. Waldemar Souza (CRM/SC 5204) abordou a lombalgia, condição frequentemente observada na prática clínica. "Apresentamos aspectos relacionados à dor lombar, desde o diagnóstico até as possibilidades de tratamento clínico e cirúrgico dessa patologia", explicou.

Na sequência, o Dr. Victor Vicenti (CRM/SC 27670) apresentou temas relacionados aos avanços tecnológicos aplicados à cirurgia da coluna lombar. "Foram discutidas as tecnologias utilizadas nas indicações cirúrgicas do tratamento da lombalgia e das doenças degenerativas da coluna, incluindo cirurgia videoendoscópica, diferentes técnicas de artrodese, neuronavegação e cirurgia robótica, além das perspectivas futuras na área", relatou.

O Dr. Rodrigo Grandini (CRM/SC 21921) abordou a dor nas costas na infância, destacando particularidades dessa faixa etária. "A dor nas costas em crianças apresenta características próprias e tem sido observada com maior frequência na prática médica, muitas vezes associada a fatores psicossociais contemporâneos, como sedentarismo e ansiedade. A discussão desses temas permite ampliar a compreensão clínica e o tratamento adequado desses pacientes", comentou.

O encontro foi realizado na Bewiki Care. Para o Dr. Henrique Arjona (CRM/SC 16533), a realização de eventos científicos contribui para a integração entre profissionais. "Recebemos o encontro promovido pela SBOT Regional Santa Catarina, reunindo especialistas para discussão técnica e científica. A integração entre instituições e profissionais é relevante para o desenvolvimento da prática médica", afirmou.

O Programa Integra prevê a realização de encontros em diferentes cidades de Santa Catarina ao longo do ano, promovendo atualização científica e troca de experiências entre profissionais da ortopedia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 46 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos

Eletroeletrônicos e serviços ganham mais relevância no segmento.
Tecnologia Há 59 minutos

Mavenir Faz Parceria com a TextNow para Evoluir o Serviço de MVNO 5G Baseado em Aplicativo

A adoção do Mavenir BSS e Core nativos da nuvem se alinha ao foco da TextNow na inovação de longo prazo

 Freepik
Tecnologia Há 18 horas

Integração entre atendimento, vendas e cobrança ganha relevância

A complexidade do relacionamento com clientes tem levado empresas a integrar atendimento, vendas e cobrança. Pesquisas indicam que consumidores ain...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 18 horas

Softex amplia alcance nacional em inovação

Ao longo do ano, as iniciativas da entidade impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

 Designed by Freepik
Tecnologia Há 18 horas

Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra

Modelo de remuneração por vendas acompanha expansão do marketing de recomendação no ambiente digital.

Tenente Portela, RS
26°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 30°
27° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
Parceria regional Há 28 minutos

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 36 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos
Tempo Há 44 minutos

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela
Geral Há 49 minutos

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,14%
Euro
R$ 6,07 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 364,107,85 +4,20%
Ibovespa
191,906,23 pts 0.22%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias