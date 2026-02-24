Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Derrubadas celebra no mês de março seus 34 anos de emancipação político-administrativa

O município celebra uma trajetória marcada por desenvolvimento, conquistas e união da comunidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
24/02/2026 às 21h23
(Foto: Divulgação / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

O município de Derrubadas comemora, no mês de março, seus 34 anos de história, desenvolvimento e conquistas. Para marcar esta data especial, a Administração Municipal preparou uma programação diversificada, envolvendo esporte, integração, valorização da mulher, cidadania e momentos solenes.

As atividades iniciam no dia 07 de março, com a 8ª edição dos Jogos de Integração entre Funcionários Municipais, fortalecendo o espírito de equipe e valorizando o servidor público.

No dia 12 de março, será realizada palestra sobre o tema “Violência Contra a Mulher”, com o enfoque “Servir e Proteger: Quebrando Ciclos, Construindo Futuro”, promovendo reflexão e conscientização junto à comunidade.

A programação segue no dia 14 de março com o 6º Desafio Mountain Bike, incentivando o esporte e a participação regional.

No dia 18 de março, acontece o evento alusivo ao Dia da Mulher, reforçando o compromisso do município com a valorização feminina.

Já no dia 19 de março, a Câmara Municipal de Vereadores realiza Sessão Solene em homenagem aos 34 anos de emancipação.

Encerrando as comemorações, no dia 22 de março será promovido Jogo de Futebol Beneficente e, no dia 28 de março, a abertura do Campeonato Municipal e Regional de Futsal.

A Administração Municipal convida toda a comunidade a participar das atividades e celebrar este momento de orgulho para Derrubadas, reafirmando o compromisso com o crescimento, a união e o futuro do município.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
