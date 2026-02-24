Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Governo suspende importação de cacau da Costa do Marfim

Medida é temporária por causa de alto risco fitossanitário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 20h27

O Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu temporariamente a importação de cacau da Costa do Marfim , maior produtor mundial da amêndoa. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24) . A suspensão entra em vigor imediatamente e vale para as amêndoas fermentadas e secas.

De acordo com o ministério, a decisão foi adotada por causa da possibilidade de mistura de cacau produzido em países vizinhos à Costa do Marfim nas cargas destinadas ao Brasil, o que eleva o risco de entrada de pragas e doenças em território brasileiro. Esses países não têm autorização para exportar cacau ao Brasil, diferentemente da Costa do Marfim.

"A medida fundamenta-se no risco fitossanitário decorrente do elevado fluxo de grãos de países vizinhos para o território marfinense, o que possibilita a mistura de amêndoas nas cargas destinadas ao Brasil", informa o despacho publicado no Diário Oficial.

A pasta determinou que as secretarias de Comércio e Relações Internacionais e de Defesa Agropecuária apurem "fatos de triangulação de amêndoas fermentadas e secas de cacau provenientes da República da Costa do Marfim, com possíveis implicações fitossanitárias".

A suspensão permanecerá até a apresentação de documento formal pela Costa do Marfim, garantindo que não há risco da presença de amêndoas de cacau de países vizinhos nas cargas com destino ao Brasil.

