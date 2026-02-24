Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Softex amplia alcance nacional em inovação

Ao longo do ano, as iniciativas da entidade impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 18h33
Foto: Pixabay

Em 2025, a Softex ampliou sua atuação no fomento ao setor de tecnologia no Brasil, integrando programas de capacitação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e internacionalização de empresas com alcance nacional. Ao longo do ano, as iniciativas da entidade impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

No eixo de capacitação tecnológica, 383 mil pessoas foram qualificadas em áreas como inteligência artificial (IA), desenvolvimento de software, microeletrônica e sistemas embarcados. No apoio ao empreendedorismo inovador, 2.123 empresas e 1.726 startups participaram de programas de aceleração, mentoria e acesso a mercados, com foco no fortalecimento do ambiente de inovação.

Segundo Christian Tadeu, presidente da Softex, "a articulação entre capacitação, inovação e parcerias institucionais tem permitido ampliar o impacto das ações da entidade em diferentes regiões do país".

No eixo de ESG (ambiental, social e governança), a Softex manteve programas voltados à inclusão e diversidade. As ações direcionadas ao público feminino alcançaram mais de 603 mil mulheres, enquanto 61% dos cargos de liderança da entidade foram ocupados por mulheres. Programas de inclusão social, como o FAST, registraram a participação de 67% de pessoas pretas e pardas.

A atuação regional incluiu iniciativas voltadas ao fortalecimento da inovação na Amazônia. Em 2025, a entidade esteve presente em cinco estados da região, com ações voltadas à formação profissional e ao desenvolvimento de negócios. O programa Softex Amazônia resultou na criação de mais de 400 empregos e na capacitação de 1.118 pessoas.

Entre os programas prioritários, as ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) capacitaram mais de 124 mil pessoas. Na área de inteligência artificial, o programa IA² MCTI apoiou 35 projetos de P&D, com aplicação de 151 temas em soluções baseadas em IA. Na formação profissional, a Escola do Trabalhador ultrapassou 2 milhões de inscritos, com a oferta de 190 cursos gratuitos.

Outras iniciativas complementaram a atuação da entidade ao longo do ano. O programa Qualifica Impacto atendeu 450 pequenos negócios com ações de consultoria e capacitação, enquanto o MPS.BR realizou 991 avaliações voltadas à melhoria de processos e à competitividade de empresas de software.

