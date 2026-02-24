Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra

Modelo de remuneração por vendas acompanha expansão do marketing de recomendação no ambiente digital.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 18h19
Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra
Designed by Freepik

A Mixtou anunciou o lançamento do Programa de Afiliados e Criadores de Conteúdo Mixtou, iniciativa estruturada para permitir que participantes divulguem produtos da plataforma por meio de links personalizados e recebam comissão a partir das vendas realizadas. O modelo funciona com base em resultado, no qual a remuneração é gerada quando a compra é concluída por meio do link do afiliado.

O interesse por fontes complementares de renda tem sido observado em diferentes levantamentos no país. O estudo "Pesquisa Nacional sobre Desigualdades 2024", realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, apontou que 31% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam buscar alguma forma de renda extra.

O levantamento indica ainda que 37% das pessoas com renda familiar de até um salário mínimo recorreram a atividades adicionais para complementar o orçamento, com destaque para trabalhos informais e serviços paralelos. Os números indicam a presença de dois perfis predominantes: indivíduos que buscam renda extra por necessidade financeira e aqueles que procuram diversificar ganhos como complemento à atividade principal.

Nesse cenário, iniciativas digitais estruturadas, como programas de afiliados, podem dialogar tanto com trabalhadores autônomos quanto com criadores de conteúdo que já atuam no ambiente online e buscam monetizar sua presença digital.

Funcionamento do programa

O programa opera mediante cadastro gratuito em plataforma própria. Após a aprovação, o participante pode selecionar produtos disponíveis no site, gerar links exclusivos e acompanhar os resultados por meio de um painel digital com métricas em tempo real. As comissões variam entre 5% e 20%, conforme categoria e campanhas ativas. Toda a operação de pagamento, envio e atendimento ao consumidor final permanece sob responsabilidade da Mixtou.

Crescimento do marketing de afiliados no Brasil

O lançamento ocorre em um cenário de fortalecimento do marketing de afiliados no país. De acordo com um levantamento divulgado pelo portal E-commerce Brasil com base em dados da plataforma Admitad, o número de afiliados brasileiros cresceu 8% em 2023, indicando maior adesão ao modelo de comissão por vendas realizadas.

Além disso, uma pesquisa realizada pela Opinion Box em parceria com a Influency.me apontou que 69% dos consumidores brasileiros já realizaram compras após recomendações de influenciadores nas redes sociais, reforçando a relevância da indicação como canal de conversão digital.

Segundo Mayara Moreira, gerente de Marketing da Mixtou, "o marketing de afiliados se consolidou como um canal relevante dentro das estratégias digitais. Nosso programa foi estruturado dentro desse modelo, com foco em resultado e acompanhamento transparente das vendas realizadas, ampliando as possibilidades de geração de renda complementar por meio da indicação de produtos".

Processo de cadastro

A adesão ao Programa de Afiliados e Criadores de Conteúdo Mixtou ocorre por meio de inscrição na página oficial do programa. Após o envio das informações e validação do cadastro, o participante passa a ter acesso ao ambiente do afiliado, onde pode gerar links exclusivos e iniciar a divulgação dos produtos disponíveis na plataforma.

O formato permite ingresso no marketing de afiliados com operação integralmente digital e remuneração vinculada ao desempenho das vendas realizadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 27 minutos

Integração entre atendimento, vendas e cobrança ganha relevância

A complexidade do relacionamento com clientes tem levado empresas a integrar atendimento, vendas e cobrança. Pesquisas indicam que consumidores ain...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 41 minutos

Softex amplia alcance nacional em inovação

Ao longo do ano, as iniciativas da entidade impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Banimento de números no WhatsApp dispara no Brasil

Meta combate uso de versões modificadas e mensagens irregulares em massa.

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 2 horas

Selbetti se torna Platinum Partner da IBM no Brasil

Empresa brasileira fortalece parceria com a IBM

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 2 horas

NFCom obrigatória: o que provedores precisam ajustar

Obrigatória desde novembro de 2025, a NFCom altera rotinas de emissão e faturamento em telecom. Provedores e operações móveis revisam fluxos fiscai...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.63 km/h Vento
67% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Deputados e especialistas cobram agilidade na aplicação da política nacional contra o câncer
Senado Federal Há 6 minutos

PEC que garante locais de descanso para motoristas segue para a Câmara
Esportes Há 6 minutos

Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano
Geral Há 6 minutos

MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
Política Há 6 minutos

Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,30%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,047,82 -0,69%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias