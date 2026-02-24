Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta designa Aguinaldo Ribeiro como relator do Redata

Projeto cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/02/2026 às 17h54
Motta designa Aguinaldo Ribeiro como relator do Redata
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta, designou o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como relator em Plenário do projeto que cria benefícios fiscais para centros de processamento de dados (datacenters) – PL 278/26 . O texto deve ser votado nesta terça-feira (24).

Datacenters são instalações que concentram, em um único lugar, computadores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento capazes de processar e gerenciar grandes volumes de dados.

A proposta cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata). Entre outras medidas, suspende a cobrança de tributos federais sobre a compra de máquinas e equipamentos destinados a centros de processamento de dados.

Essas estruturas, fundamentais para a economia que gira em torno de aplicativos e plataformas da internet, precisam de fontes de energia e de sistemas de refrigeração.

Algumas empresas, como Google e Amazon, têm estruturas com mais de 5 mil computadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 minutos

Deputados e especialistas cobram agilidade na aplicação da política nacional contra o câncer

Representantes da saúde e parlamentares debateram a necessidade de concurso público para o Inca, financiamento estável e o combate à desinformação

Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 28 minutos

Cancelada reunião para receber sugestões sobre regulamentação do trabalho por aplicativo

Novo relatório ainda não tem data para ser votado

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Espera por avaliação neuropsicológica no SUS pode chegar a quatro anos, aponta audiência na Câmara

Comissão debate diagnóstico tardio e falta de políticas para adultos com transtorno do espectro autista

 Arquivo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Prefeitos protestam em Brasília contra aumento de despesas municipais

Prefeitos de todo o país se reuniram em Brasília para protestar contra alguns projetos em análise no Congresso. De acordo com a Confederação Nacion...

 Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Deputados aplaudem revogação de decretos sobre hidrovias, mas dizem que assunto não está encerrado

Parlamentares apontam que é preciso discutir soluções para o escoamento da produção de grãos

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.63 km/h Vento
67% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Deputados e especialistas cobram agilidade na aplicação da política nacional contra o câncer
Senado Federal Há 6 minutos

PEC que garante locais de descanso para motoristas segue para a Câmara
Esportes Há 6 minutos

Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano
Geral Há 6 minutos

MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
Política Há 6 minutos

Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,30%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,047,82 -0,69%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias