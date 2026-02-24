Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Selbetti se torna Platinum Partner da IBM no Brasil

Empresa brasileira fortalece parceria com a IBM

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 17h28
Selbetti se torna Platinum Partner da IBM no Brasil
Adobe Stock/Reprodução

A Selbetti acaba de conquistar o selo Platinum Partner da IBM. O programa IBM Partner Plus foi reformulado nos últimos anos para simplificar a relação com parceiros, ampliar incentivos e oferecer acesso mais direto a recursos técnicos, suporte especializado e iniciativas conjuntas de go-to-market. 

“Este é o mais alto nível de reconhecimento dentro do programa de parceiros e posiciona a Selbetti como um aliado estratégico prioritário da IBM. Esse status demonstra maturidade técnica, excelência comercial e capacidade comprovada de entregar soluções complexas e de alto impacto aos clientes. O selo Platinum reforça a credibilidade da Selbetti perante o mercado, evidenciando alto nível de especialização, confiança e alinhamento estratégico com a IBM”, afirma Marcelo Cereto, responsável pela BU de IT Solutions da Selbetti.

Do lado da IBM, a avaliação é de que a evolução da Selbetti reflete um modelo de parceria construído com foco em execução, inovação e visão de longo prazo. “A Selbetti se consolidou como referência em IA, dados, nuvem híbrida, segurança e FinOps dentro do nosso ecossistema”, destaca Lucas Bovi, Build Alliance Executive da IBM.

Segundo o executivo, a parceria entra agora em uma nova fase. “Em 2026, abrimos uma nova fronteira estratégica ao ampliar a aplicação de segurança para coletores e impressoras, reforçando nosso compromisso conjunto com soluções completas e integradas para ambientes corporativos. O novo status amplia as oportunidades de inovação e atuação conjunta no mercado brasileiro”, completa.

Com o selo Platinum, a Selbetti passa a contar com acesso ampliado a recursos estratégicos da IBM, incluindo programas de capacitação, suporte técnico avançado e iniciativas cooperadas de desenvolvimento de mercado. Para os clientes, isso se traduz em projetos mais robustos, maior proximidade com a IBM e mais previsibilidade na adoção de tecnologias críticas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
