Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cotas de patrocínio ESG viabilizam coleta de lixo eletrônico

Modelo porta a porta da Ecobraz transforma o descarte de resíduos em ativo de impacto social e ambiental, com operação financiada por empresas e mé...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 14h22
Cotas de patrocínio ESG viabilizam coleta de lixo eletrônico
Gemini

O Brasil é o quinto país que mais gera lixo eletrônico no mundo, produzindo anualmente mais de 2,4 milhões de toneladas de resíduos, e recicla apenas 3%, segundo análise da energytech especializada em soluções de energia limpa Descarbonize Soluções, que atribui o problema à desinformação e à escassez de pontos de coleta qualificados.

De acordo com levantamento da Organização Não Governamental (ONG) para o descarte de resíduos eletrônicos Ecobraz, de 2010 a 2025, 35% da demanda por coletas domiciliares e empresariais não pôde ser atendida por inviabilidade logística, o que corresponde a mais de 323 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

Marcio Villanova, CEO da Ecobraz, afirma que o principal gargalo é a logística do ‘last mile’ (ou última milha, em português). Segundo ele, atualmente, o custo para coletar e transportar um resíduo de uma residência até a planta de triagem muitas vezes supera o valor de mercado da matéria-prima recuperada.

"O déficit logístico é o ‘calcanhar de Aquiles’ da reciclagem de eletroeletrônicos no Brasil. Enquanto não houver um incentivo financeiro que cubra essa conta, o resíduo permanece parado nas gavetas ou, pior, é descartado incorretamente, reduzindo drasticamente nossos índices de reaproveitamento", esclarece o executivo.

Os dados da Ecobraz também revelam que, do potencial de 1,84 milhão de toneladas de CO₂, 646 mil toneladas não foram mitigadas. Em termos de reflorestamento equivalente, 43 milhões de árvores — que representam o impacto ambiental que poderia ter sido gerado — não produziram efeito, e 26,9 mil hectares de área florestal  deixaram de ser mitigados via logística reversa.

Para o CEO, enquanto o plantio de árvores é uma promessa para 20 anos — sujeita a queimadas, pragas e falta de manutenção —, a retirada de um monitor de tubo ou de uma bateria de uma residência hoje elimina um risco ambiental real e auditável instantaneamente. "É a diferença entre mitigar um dano futuro e resolver um problema presente e tangível. A logística reversa porta a porta é cirúrgica e de impacto imediato", enfatiza.

Cotas de Patrocínio ESG, Adote um Bairro e Ecobraz Carbon Token

A Ecobraz criou um modelo de patrocínio corporativo que substitui a transação de venda de serviço de descarte pelo patrocínio de impacto. As Cotas de Patrocínio ESG: Adote um Bairro invertem a lógica do descarte, tornando o resíduo de custo em ativo de impacto social e ambiental local para a empresa patrocinadora.

"Uma empresa financia a operação logística de coleta gratuita e recorrente em um bairro específico. Ela não está pagando para ‘se livrar do lixo’, mas sim patrocinando a limpeza e a conscientização de uma região, por isso deixa de ver o descarte como uma ‘taxa a ser paga’ e passa a vê-lo como um aporte em infraestrutura de governança", explica Villanova.

Conforme detalha o executivo, a questão financeira é viabilizada por meio do Ecobraz Carbon Token. Um utility token desenhado especificamente para subsidiar a operação logística em áreas onde o valor do resíduo não cobre o custo do diesel e da mão de obra. Ele destaca a possibilidade de conectar novas cidades e bairros rapidamente, criando uma rede de coleta nacional financiada pelo setor privado.

"O impacto gerado pelo patrocínio na Ecobraz pode ser imediato e auditável via blockchain. No momento em que o caminhão coleta o equipamento no bairro adotado, o carbono é evitado e a métrica é gerada. Os resultados podem ser imediatos, com a remoção de toneladas de metais pesados das ruas e uma conexão direta da marca patrocinadora com a comunidade local", comenta o CEO.

A pesquisa da Descarbonize Soluções indica que 43% dos entrevistados mantêm celulares antigos por não saberem onde descartá-los ou por causa da distância dos pontos de coleta. Ao serem questionados sobre as principais dificuldades no descarte de lixo eletrônico, 73% apontaram a falta de pontos de coleta especializados como o maior obstáculo.

Impacto corporativo, ROI e ESG

Para Villanova, o modelo de Cotas de Patrocínio ESG tem potencial de transformar o passivo ambiental em uma ferramenta de marketing e compliance, gerando dados reais para relatórios de sustentabilidade e um Return on Investment (ROI de Conformidade - Redução do Custo da Não-Conformidade) reputacional superior ao descarte convencional.

"Nosso programa busca entregar uma solução, saindo da teoria e indo para a prática na porta do consumidor. Muitas corporações sofrem para cumprir as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) devido à complexidade de capilaridade da coleta. Dessa forma, a empresa cumpre sua meta legal de logística reversa de forma auditável, com rastreabilidade total, e ainda pode resolver o desafio de comunicação de suas metas ESG", argumenta o executivo.

O CEO da Ecobraz ressalta que, com o greenwashing como um risco real para as marcas, oferecer um processo totalmente auditável e local é o que separa as empresas que realmente fazem a diferença das que apenas compram certificados sem lastro real. "A tecnologia é a base de tudo. Para além de coletar dados, é fundamental transformar cada grama coletada em métrica", conclui.

Para mais informações, basta acessar: ecobraz.org/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 55 minutos

Representação Brasileira do Parlasul aprova acordo Mercosul-UE

Texto segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado
Economia Há 3 horas

Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público

Ministro explicou que já há estudos em curso para calcular impactos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026

Déficit foi de US$ 8,4 bilhões neste ano, contra US$ 9,809 bi em 2025

 Supera
Economia Há 5 horas

Menopausa afeta o cérebro, memória e emoções

Com cerca de 30 milhões de brasileiras vivendo o climatério, especialistas alertam para mudanças cognitivas e emocionais associadas à transição hor...

 Barbieri do Brasil
Economia Há 22 horas

Cresce adoção de steel frame em residências de verão

Sistema construtivo tem sido aplicado em projetos que incorporam critérios de desempenho térmico, eficiência energética e racionalização de process...

Tenente Portela, RS
29°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
30° Sensação
3.28 km/h Vento
56% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Educação Há 12 minutos

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27
Direitos Humanos Há 28 minutos

Justiça mantém condenação da Volkswagen por trabalho escravo
Economia Há 42 minutos

Representação Brasileira do Parlasul aprova acordo Mercosul-UE
Geral Há 42 minutos

PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Agricultura Há 57 minutos

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 6,06 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,733,42 -0,12%
Ibovespa
191,358,20 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias