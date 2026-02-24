Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seleção aberta para cadastro reserva na Comarca de Tenente Portela

A seleção seguirá as normas previstas na legislação vigente e nas regras estabelecidas no documento oficial.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
24/02/2026 às 14h15 Atualizada em 24/02/2026 às 14h48
Seleção aberta para cadastro reserva na Comarca de Tenente Portela
(Foto: Geração / IA)

A Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, divulgou edital que regulamenta a abertura de Processo Seletivo Público para formação de cadastro reserva no Programa de Residência Jurídica. A seleção seguirá as normas previstas na legislação vigente e nas regras estabelecidas no documento oficial.

Podem participar bacharéis em Direito que estejam matriculados em cursos de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em áreas jurídicas, além de graduados há, no máximo, cinco anos.

Etapas da seleção

O processo será composto por duas fases:

   °   Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

   °   Entrevista, de caráter classificatório.

A nota final será calculada por média ponderada, atribuindo-se 70% de peso à prova escrita e 30% à entrevista. Para avançar à segunda etapa, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento na prova.

Os resultados e demais comunicados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

Reserva de vagas

Durante o prazo de validade do certame, haverá reserva de oportunidades nos seguintes percentuais:

   º   10% para pessoas com deficiência;

   º   30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos;

   º   3% para candidatos indígenas;

   º   50% para o gênero feminino.

As regras para comprovação e validação das autodeclarações seguem as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela regulamentação interna do Judiciário estadual.

Sobre o programa

A Residência Jurídica tem como finalidade complementar a formação acadêmica e proporcionar experiência prática junto ao Poder Judiciário. As atividades incluem apoio a magistrados e servidores, participação em ações de capacitação e desenvolvimento de estudos e pesquisas.

O programa não gera vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O termo inicial terá duração de um ano, podendo ser renovado até o limite máximo de três anos.

A carga horária poderá chegar a 30 horas semanais, com bolsa-auxílio mensal e vale-transporte correspondente a duas passagens diárias da Capital.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail, no período informado no edital, sem cobrança de taxa. O candidato deverá preencher corretamente os dados solicitados e anexar a documentação exigida.

Eventuais pedidos de impugnação ao edital ou recursos deverão ser encaminhados dentro dos prazos estabelecidos, também por meio eletrônico.

Requisitos

Entre as exigências para ingresso estão:

   º   Aprovação no processo seletivo;

   º   Idade mínima de 18 anos;

   °   Regularidade documental cível e criminal;

   º   Não exercer advocacia durante o período da residência;

   °   Cumprir as demais determinações previstas no edital.

O exercício das atividades ocorrerá presencialmente na sede da Comarca de Tenente Portela, podendo haver adoção parcial ou integral de teletrabalho, conforme definição administrativa.

O edital completo está disponível aqui para consulta pública .

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Postes caíram e obstruíram ruas em Palmeira das Missões. Foto: Jean Pimentel / Grupo RBS
Temporal Há 4 dias

Sobe para 25 o número de municípios do RS com estragos devido ao temporal

O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos.

 Foto: Divulgação ASCOM DERRUBADAS
Temporal Há 4 dias

Temporal provoca danos pontuais em Derrubadas

As equipes da Prefeitura atuam de forma ágil para realizar os reparos necessários e garantir a segurança nos locais atingidos

 (Foto: José Nelson / Arquivo Pessoal)
Atropelamento Há 4 dias

Manifestantes pedem justiça por menino que morreu atropelado em Palmeira das Missões

Familiares e amigos de Joaquim Damiani dos Santos se reuniram com cartazes próximo ao local do acidente. Investigação depende de perícias para avançar

 (Foto: Daniela Vargas / ASCOM - Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões Divulgação)
Palmeira das Missões Há 4 dias

Força-tarefa define ações de apoio após temporal em Palmeira das Missões

Dados atualizados nesta manhã apontam 1.872 pessoas atingidas e 469 famílias afetadas; números seguem sendo apurados pela Defesa Civil e cadastro preliminar para atendimentos estão sendo realizado no CRAS

 (Foto: Grupo Pilau de Comunicações/ Divulgação Observador Regional)
Ocorrências Há 6 dias

Chuva intensa mobiliza equipes e gera cerca de 30 ocorrências em Cruz Alta

foram atendidas cerca de 30 ocorrências, incluindo vistorias, ações emergenciais, orientações à população e trabalhos para minimizar os impactos causados pelo temporal

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
30° Sensação
3.82 km/h Vento
49% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 12 minutos

Comissão de Segurança cria agenda de diálogo semanal com Ministério da Justiça
Senado Federal Há 13 minutos

CSP aprova aumento da pena para furto e roubo de telefones celulares
Senado Federal Há 13 minutos

Caso Master: presidente da CVM admite limitações para fiscalizar banco
Justiça Há 13 minutos

Penduricalhos: STF e Congresso fecham acordo para regra de transição
Educação Há 27 minutos

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,34%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,891,57 -0,42%
Ibovespa
191,373,73 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias