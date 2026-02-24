Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Marketing de afiliados avança com foco em eficiência

Em um cenário de custos crescentes e maior concorrência, afiliados buscam soluções que ofereçam mais previsibilidade, controle operacional e eficiê...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 14h09
Marketing de afiliados avança com foco em eficiência
Gil Silva/Kyvo

De acordo com pesquisa feita pela New Affiliate Marketing Statistics, os investimentos em marketing de afiliados devem ultrapassar US$ 10 bilhões até 2026 e US$ 31,7 bilhões até 2031. Ainda segundo o levantamento, aproximadamente 81% das marcas utilizam programas de marketing de afiliados para alcançar um público amplo e expandir seus negócios.

Paulo Silva, fundador e CEO da Filtrify, afirma que o crescimento da monetização digital e a busca por fontes complementares de renda refletem uma mudança estrutural no mercado de trabalho e na forma como as pessoas constroem sua autonomia financeira.

A Filtrify nasce exatamente nesse contexto, posicionando-se como uma plataforma de infraestrutura para o marketing de afiliados, com foco em eficiência, confiabilidade e sustentabilidade da renda gerada.

A tecnologia da empresa tem como proposta proteger o investimento em mídia, melhorar a qualidade dos dados de conversão e reduzir perdas causadas por tráfego inválido e ineficiências do ecossistema digital. "Isso permite que o afiliado opere com mais previsibilidade e controle, mesmo em um cenário de aumento de custos e maior concorrência", acrescenta o CEO.

O modelo da Filtrify é escalável porque cresce junto com o próprio afiliado. À medida que ele profissionaliza sua operação e amplia o volume de campanhas, a plataforma pode se tornar um componente essencial da estratégia, com potencial de contribuir diretamente para a otimização dos resultados.

"Ao mesmo tempo, é um modelo que se baseia em impacto mensurável e recorrente, e não em promessas. Nosso objetivo é criar as condições para que a renda extra via marketing digital seja construída de forma consistente, sustentável e alinhada às boas práticas do mercado", ressalta o representante.

Infraestrutura tecnológica para aumentar a rentabilidade

Por meio da monetização digital, a Filtrify pode contribuir para a geração de renda extra ao atuar diretamente nos pontos que mais impactam a rentabilidade do afiliado: a eficiência do investimento, a confiabilidade dos dados e a redução de desperdícios ao longo da jornada de conversão.

Na prática, conforme detalha o CEO da empresa, a plataforma oferece uma camada tecnológica que pode ajudar o afiliado a proteger seu capital de mídia, identificar e bloquear tráfego inválido, melhorar a qualidade das informações enviadas às plataformas de anúncios e, assim, tomar decisões mais precisas sobre suas campanhas. "Isso permite que o mesmo orçamento gere resultados mais consistentes", complementa.

Perfil do público e principais demandas

Atualmente, o público que utiliza a Filtrify é formado majoritariamente por adultos entre 25 e 50 anos, com perfil empreendedor ou autônomo. Desde 2023, a plataforma atende a mais de vinte mil usuários. Na análise da empresa, são profissionais que já possuem alguma familiaridade com o ambiente digital ou que estão começando agora e buscam maior previsibilidade e controle sobre seus resultados.

Segundo o fundador, esse público é composto, em sua maioria, por pessoas que veem no marketing de afiliados uma forma de complementar a renda e que, por isso, são bastante atentas ao retorno de cada investimento realizado.

"Esse público valoriza soluções práticas, de fácil implementação e que tragam impacto mensurável no dia a dia das campanhas. A demanda não é por complexidade técnica, mas por ferramentas que ajudem a tomar decisões melhores, com mais segurança e menos risco, permitindo que a monetização digital seja sustentável mesmo em um cenário de custos crescentes e maior competitividade", explica Paulo Silva. 

Monetização digital exige mais controle e profissionalização

Para o CEO da Filtrify, o cenário atual da monetização digital representa um movimento estrutural, impulsionado tanto pela digitalização acelerada da economia quanto pela necessidade crescente de diversificação das fontes de renda. "Ao mesmo tempo, os custos de aquisição aumentaram, as plataformas estão mais restritivas e a margem para erro diminuiu. Isso faz com que a monetização digital deixe de ser uma atividade intuitiva e passe a exigir mais controle, dados confiáveis e gestão eficiente do investimento", reforça.

A tendência, segundo Silva, é que apenas modelos mais estruturados e sustentáveis se consolidem. "A monetização digital continuará sendo uma alternativa relevante de geração de renda, mas cada vez mais associada à profissionalização, ao uso de tecnologia e à tomada de decisão baseada em dados", reitera.

Evolução do marketing de afiliados e o papel da tecnologia

A evolução do marketing de afiliados é, de acordo com o empresário, um processo natural de amadurecimento e profissionalização. Para os próximos anos, ele acredita que o modelo tende a se consolidar menos como uma atividade oportunista e mais como um canal estruturado de negócios, integrado às estratégias de marketing digital de empresas e empreendedores.

"À medida que o mercado cresce, também aumentam os desafios relacionados a tráfego inválido, fraudes, perda de dados e pressão sobre margens, o que torna a tecnologia um fator cada vez mais determinante", alerta o CEO.

Assim, o objetivo da Filtrify é se posicionar como uma plataforma de apoio à evolução do mercado, atuando como uma camada de infraestrutura que pode ajudar os afiliados a operar de forma mais segura, previsível e sustentável.

Para mais informações, basta acessar: https://filtrify.com.br/

