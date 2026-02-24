Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Comissão sobre direitos das pessoas com deficiência debate plano de trabalho para 2026; participe

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove seminário nesta terça-feira (24) para discutir a elab...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/02/2026 às 09h37
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove seminário nesta terça-feira (24) para discutir a elaboração do plano de trabalho do colegiado para 2026.

O evento será realizado no plenário 13, às 14 horas.

O debate atende a pedido do presidente da comissão, deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Segundo ele, o objetivo é identificar as principais demandas na área e orientar as atividades dos parlamentares ao longo do ano.

O encontro reunirá representantes da sociedade civil, entidades públicas e privadas e movimentos sociais.

A comissão é responsável por acompanhar e discutir políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
