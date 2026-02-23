Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta segunda-feira (23) a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Legislativa do Dis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/02/2026 às 19h13
Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta segunda-feira (23) a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para apurar investimentos de R$ 12,2 bilhões do Banco de Brasília (BRB) no Banco Master. Izalci denunciou a rapidez com que a CLDF aprovou “investimentos podres” do BRB no Master.

— O deputado distrital legisla as matérias locais, mas também fiscaliza o Executivo. Durante a compra do Banco Master pelo BRB, o governador (Ibaneis Rocha) conseguiu aprovar isso em 10 minutos. Deram um cheque em branco e fizeram todos esses investimentos podres — afirmou o senador.

Izalci também criticou a decisão do governador Ibaneis Rocha de enviar à CLDF um projeto que autoriza o uso de imóveis da Terracap como garantia para cobrir o rombo no BRB. O Banco Central exige que a instituição reserve pelo menos R$ 3 bilhões para manter as operações em segurança.

— A gente sabe que o prejuízo do BRB vai ultrapassar a 5 bilhões. Esse é o prejuízo real. Então, eu fico estarrecido, espero que os deputados distritais não façam a mesma coisa, porque eles querem novamente o cheque em branc” para que crie o fundo imobiliário — alertou.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly

Presidente da CPMI também falou que vai buscar a prorrogação da comissão por pelo menos 60 dias - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS: Viana diz que vai recorrer da decisão do STF de liberar Vorcaro

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou o fato de a comissão não conseguir ouvir Daniel Vorcaro nesta segunda-fei...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Damares critica absolvição de homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de a...

 Comissão vai discutir ainda prova para médicos recém-formados e propor audiência pública sobre a polilaminina - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Projeto que amplia cotas em estágios está na pauta da CAS

O projeto de lei que amplia as cotas para estágios em empresas é um dos destaques da reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) agendada para a ...

 Os participantes do debate defenderam gestão educacional engajada, professores capacitados, famílias bem-orientadas e políticas públicas consistentes para os estudantes com altas habilidades ou superdotação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Superdotados precisam de políticas e profissionais capacitados, aponta debate

Gestão educacional engajada, professores capacitados, família bem-orientada e políticas públicas consistentes são os pilares do apoio correto às cr...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Paim defende Estatuto dos Cães e Gatos

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pronunciamento nesta segunda-feira (23), o avanço do projeto de lei ( PL 6.191/2025 ) que institui o Esta...

DENGUE
