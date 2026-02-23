Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta segunda-feira (23) a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para apurar investimentos de R$ 12,2 bilhões do Banco de Brasília (BRB) no Banco Master. Izalci denunciou a rapidez com que a CLDF aprovou “investimentos podres” do BRB no Master.

— O deputado distrital legisla as matérias locais, mas também fiscaliza o Executivo. Durante a compra do Banco Master pelo BRB, o governador (Ibaneis Rocha) conseguiu aprovar isso em 10 minutos. Deram um cheque em branco e fizeram todos esses investimentos podres — afirmou o senador.

Izalci também criticou a decisão do governador Ibaneis Rocha de enviar à CLDF um projeto que autoriza o uso de imóveis da Terracap como garantia para cobrir o rombo no BRB. O Banco Central exige que a instituição reserve pelo menos R$ 3 bilhões para manter as operações em segurança.

— A gente sabe que o prejuízo do BRB vai ultrapassar a 5 bilhões. Esse é o prejuízo real. Então, eu fico estarrecido, espero que os deputados distritais não façam a mesma coisa, porque eles querem novamente o cheque em branc” para que crie o fundo imobiliário — alertou.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly