PipeRun lança nova fase de programa de consultorias

A PipeRun, empresa especializada em CRM e estruturação de máquinas de vendas para negócios de receita recorrente, anuncia a reabertura do Programa de Consultorias Parceiras para 2026. A iniciativa busca fortalecer a integração entre tecnologia e consultorias estratégicas no atendimento a empresas brasileiras de serviços, especialmente no segmento mid-market.

Segundo Fausto Reichert, CRO da PipeRun, o mercado brasileiro consolidou um modelo de transformação digital baseado em projetos longos e excessivamente complexos, muitas vezes sem garantir previsibilidade de caixa aos clientes. "CRM não é cadastro. CRM é a ferramenta pela qual a estratégia é executada", afirma.

De acordo com o executivo, empresas de serviços enfrentam dificuldades não pela ausência de software, mas pela falta de estrutura na gestão da receita recorrente e na organização da execução comercial. Quando a tecnologia é tratada apenas como ferramenta de registro, tende a gerar relatórios, mas não necessariamente decisões consistentes.

O novo programa certifica consultores para operarem com as empresas brasileiras de serviços recorrentes que já operam com contratos contínuos, possuem equipes comerciais estruturadas e convivem com maior pressão por governança e transparência. A proposta é oferecer uma base tecnológica e metodológica que organize funis de vendas, reduza a dependência de esforços individuais e aumente a previsibilidade financeira.

No modelo anunciado, a PipeRun fornece a infraestrutura tecnológica, o framework de atuação e a base de dados operada em data center no Brasil, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As consultorias parceiras ficam responsáveis pelo planejamento estratégico, acompanhamento da execução e atendimento próximo aos clientes.

Para as consultorias, a companhia aponta como diferenciais: escopos mais claros, implantações mais ágeis e projetos replicáveis por segmento, com menor risco de desvios e maior previsibilidade de margem. "Empresas de serviços querem crescer com sustentabilidade, enquanto consultorias buscam crescer com consistência. Tecnologia precisa ser infraestrutura, não vitrine", resume Fausto.

No site crmpiperun.com, é possível obter mais detalhes do projeto.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.