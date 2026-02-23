Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS; veja quem recebe

Pagamentos são para ações sem chance de recurso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 18h23
Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS; veja quem recebe
© José Cruz/Agência Brasil

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,4 bilhão para o pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão.

Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).

Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso.

O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).

Quem tem direito?

Recebem neste lote os segurados que:

  • ganharam ação judicial contra o INSS;
  • com valores de até 60 salários mínimos a receber (RPV);
  • com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026;
  • com processo totalmente encerrado (transitado em julgado); e
  • herdeiros de beneficiários falecidos, desde que comprovem vínculo legal.

Quais benefícios entram?

As ações envolvem concessão ou revisão de:

  • aposentadorias (idade, tempo de contribuição, invalidez e da pessoa com deficiência);
  • pensão por morte;
  • auxílios, como auxílio-doença; e
  • benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.

RPV ou precatório: qual a diferença?

  • RPV: até 60 salários mínimos. Pagamento em até 60 dias após a ordem judicial
  • Precatório: acima desse valor. Pago uma vez por ano, conforme calendário federal

Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; “PRC” identifica precatório.

Como consultar o pagamento?

O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos seis TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Para saber a data e o valor:

  • acesse o site do TRF responsável pelo processo ( links na tabela abaixo);
  • informe CPF, número do processo, número da requisição ou OAB do advogado (conforme exigência do tribunal);
  • verifique o campo “valor inscrito na proposta”;
  • após o pagamento, o sistema exibirá o status “Pago total ao juízo”.

Jurisdição dos TRFs

Tribunal Regional FederalUnidades da federação
1ª Região (sede no DF)

DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP

2ª Região (sede no RJ)

RJ e ES

3ª Região (sede em SP)

SP e MS

4ª Região (sede no RS)

RS, PR e SC

5ª Região (sede em PE)

PE, CE, AL, SE, RN e PB

6ª Região (sede em MG)

MG

Quanto cada TRF vai pagar?

Valores previdenciários/assistenciais (RPVs do INSS)

TRFValor liberadoBeneficiários
1ª Região

R$ 380.608.873

19.826
2ª Região

R$ 85.873.540

5.289
3ª Região

R$ 127.892.614

5.223
4ª Região

R$ 437.462.566

29.999

5ª RegiãoR$ 193.410.882

15.871

6ª RegiãoR$ 169.208.914

10.796

TotalR$ 1,39 bilhão

87.004

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Barbieri do Brasil
Economia Há 1 hora

Cresce adoção de steel frame em residências de verão

Sistema construtivo tem sido aplicado em projetos que incorporam critérios de desempenho térmico, eficiência energética e racionalização de process...

 Contemar Ambiental
Economia Há 2 horas

Contentores para resíduos auxiliam na prevenção da dengue

O Brasil enfrenta altos índices de dengue em 2025, com mais de 1 milhão de casos prováveis e 681 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Além do imp...

 Banco de Imagens do Canva
Economia Há 6 horas

Copom deve iniciar ciclo de queda em março e reacende debate

Após um período prolongado de juros elevados, o mercado financeiro começa a se preparar para um novo ciclo econômico. A expectativa de analistas é ...
Economia Há 7 horas

Unesco: IA pode levar indústria musical a perder até 24% de receitas

Inteligência artificial ainda pode afetar financiamento público

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Feirão reúne em SP empresas para negociação de dívidas de consumidores

São oferecidos descontos até 99% na 35ª edição do Serasa Limpa Nome

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
91% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 9 minutos

Influenciador Hytalo Santos é condenado por exploração sexual infantil
Cultura Há 9 minutos

Governo do Estado anuncia programação de nova biblioteca comunitária do Centro da Juventude de Alvorada
Câmara Há 23 minutos

Projeto dobra prazo para cobrança de dívidas de R$ 500 mil ou mais
Direitos Humanos Há 38 minutos

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso
Senado Federal Há 38 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,03%
Euro
R$ 6,10 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,136,49 -4,35%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias