Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Omnibees anuncia investimento anual de 80 milhões em IA

Empresa inicia transição para modelo orientado por Inteligência Artificial. Há um ano, criou uma equipe exclusiva de IA e passou a destinar todos o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 16h58
Omnibees anuncia investimento anual de 80 milhões em IA
Freepick

A Omnibees, multinacional de tecnologia para hotelaria e turismo, anunciou um investimento anual de R$ 80 milhões em inteligência artificial e deu início a uma transformação estrutural baseada no conceito "AI First". A partir dessa decisão, tomada há 12 meses, que se iniciou com a criação de um grupo de desenvolvimento dedicado exclusivamente à IA, 100% dos novos aportes em tecnologia passaram a ser direcionados para iniciativas que tenham essa tecnologia como eixo central — tanto na criação e reformulação de produtos quanto na evolução da operação interna.

A transformação foi estruturada a partir de uma divisão estratégica de responsabilidades entre Carlos Sarquis, contratado como CEO com foco na operação do dia a dia, e Luis Ferrinho, founder e presidente do Conselho. Carlos concentra sua atuação no planejamento de 2026, na execução operacional e no acompanhamento das equipes. Ferrinho, por sua vez, lidera os projetos estratégicos de inteligência artificial e o planejamento de 2027 e dos anos seguintes, com foco na arquitetura tecnológica, na inovação e na visão de longo prazo.

"Estamos reescrevendo a Omnibees com uma base AI First. Isso envolve cultura, produtos e operação", declara Carlos. "A inteligência artificial precisa transformar o dia a dia da companhia, apoiar as equipes e estar integrada às ferramentas que utilizamos internamente. Não se trata apenas de criar funcionalidades, mas de mudar a forma como trabalhamos." Nesse contexto, no início de 2025, a companhia criou uma célula de desenvolvimento de software e processos 100% focada em IA e contratou uma plataforma de suporte ao cliente baseada em inteligência artificial, ampliando a aplicação prática da tecnologia na rotina das equipes e no atendimento ao mercado.

Segundo Ferrinho, a reorganização foi essencial para garantir profundidade na transformação. "Para liderar uma mudança dessa magnitude, era fundamental ter uma extensão executiva focada na operação. O Carlos assegura a execução e o ritmo da companhia enquanto eu concentro energia nos projetos estratégicos de IA e na construção da arquitetura que sustentará 2027 e os próximos anos", compartilha o fundador. Como parte desse movimento estrutural, a Omnibees concluiu, em dezembro, a troca do ERP da companhia, adotando uma solução já embarcada com IA nativa, e, desde o início de fevereiro, passou a contar com o novo CPTO, Douglas Petrocino, reforçando a liderança tecnológica e a consolidação dessa nova arquitetura.

Ferrinho relata que tem dedicado grande parte de sua agenda ao estudo intensivo de inteligência artificial, em um movimento semelhante ao adotado por grandes líderes globais da tecnologia. "Eu respiro inteligência artificial todos os dias. Tenho buscado aprofundamento constante para entender como aplicar IA de forma estratégica e sustentável na companhia e no setor de turismo, que acompanho e desenvolvo há mais de 25 anos", afirma.

A estratégia também se apoia em um modelo aberto de inovação. "Obviamente, não estamos tentando fazer tudo dentro de casa, estamos com parcerias e abertos a novas. O futuro exige pensar em uma arquitetura integrada de ferramentas de IA. Temos valores proprietários, únicos e que são nossos, ninguém tem mais dados do setor na América Latina, tanto no âmbito de lazer quanto corporativo. Em nossa plataforma passam mais de 46 milhões de reservas ao ano e isso, somado aos demais conhecimentos que a empresa vem abarcando com AI, nos possibilita uma visão privilegiada para solucionar dores e impulsionar o mercado de viagens", explica Ferrinho.

Com uma das maiores bases de dados do setor na América Latina e uma estrutura organizada entre execução operacional e visão tecnológica de longo prazo, a Omnibees inicia uma fase de reconstrução que combina investimento robusto, aplicação prática e planejamento estratégico contínuo.

"A inteligência artificial deixa de ser uma frente isolada e passa a orientar decisões, produtos e processos. Estamos estruturando a companhia para operar sob essa nova lógica, com impacto direto na eficiência do mercado de hotelaria e turismo nos próximos anos", conclui Carlos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 59 minutos

PipeRun lança nova fase de programa de consultorias

Iniciativa prevê atuação conjunta com consultorias parceiras para estruturar vendas, fortalecer previsibilidade financeira e combater improviso.

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia amplia práticas de saúde e segurança no trabalho

Avanços digitais como inteligência artificial, big data e monitoramento em tempo real ampliam o debate sobre inovação em SST, enquanto empresas e e...
Tecnologia Há 4 horas

Tune Talk Torna-se a Primeira Operadora de Rede Móvel Totalmente Nativa da Nuvem da ASEAN com a Mavenir

De MVNO para MNO Habilitada pela Plataforma OSS/BSS Nativa da Nuvem da Mavenir

 Banco de Imagens Home Angels
Tecnologia Há 4 horas

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população

O envelhecimento da população impulsiona modelos mais eficientes de assistência. Estudos da OMS, NIH e Harvard indicam que o cuidado domiciliar fav...

 Unsplash
Tecnologia Há 5 horas

Plataforma monday.com amplia programa de parceiros com IA

A monday.com anunciou a expansão de seu programa de parceiros para acelerar a adoção de inteligência artificial, com novos incentivos financeiros, ...

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
91% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 9 minutos

Influenciador Hytalo Santos é condenado por exploração sexual infantil
Cultura Há 9 minutos

Governo do Estado anuncia programação de nova biblioteca comunitária do Centro da Juventude de Alvorada
Câmara Há 23 minutos

Projeto dobra prazo para cobrança de dívidas de R$ 500 mil ou mais
Direitos Humanos Há 38 minutos

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso
Senado Federal Há 38 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,03%
Euro
R$ 6,10 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,136,49 -4,35%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias