Plataforma monday.com amplia programa de parceiros com IA

A monday.com, plataforma de trabalho com inteligência artificial (IA) que transforma estratégia em execução de forma escalável, anunciou expansões importantes em seu programa de parceiros durante a sexta edição do Partner Summit anual.

O evento, com duração de vários dias, reúne mais de 500 profissionais de mais de 40 países para impulsionar o crescimento em escala de todo o ecossistema monday.com e manter o ritmo de expansão ao longo de 2026.

Criação de um ecossistema de parceiros focado em IA

A monday.com está consolidando sua evolução como uma plataforma de trabalho "AI-first", incorporando IA em produtos, fluxos de trabalho e ofertas para parceiros. Dessa forma, ela permite que as empresas ampliem seu impacto. No Partner Summit, a empresa apresentou diversas iniciativas para acelerar o crescimento liderado por parceiros e a adoção de IA em todo o ecossistema.

Pela primeira vez, a monday.com está lançando um programa de incentivos competitivo focado na adoção de IA. Os representantes de vendas de parceiros que incluírem com sucesso recursos de IA nas negociações com clientes poderão receber recompensas financeiras exclusivas.

A empresa também lançou uma nova plataforma, a Go-To-Partners, que conta com IA incorporada e substitui o diretório legado de parceiros. Como parte da plataforma, a monday.com apresentou o Matchmaker, um mecanismo de correspondência com IA que conecta de forma inteligente clientes aos melhores parceiros com base em seu setor, especialidade e necessidades comerciais.

Também foi anunciado o lançamento da nova especialização "AI Genius". Esse nível avançado e exclusivo reconhece os principais parceiros de IA do ecossistema e oferece benefícios diferenciados, como uma PoC dedicada, MDF adicional (verba de desenvolvimento de marketing) e uma conexão mais próxima com a liderança de produto.

"Nossos parceiros assumem, cada vez mais, a liderança de transformações complexas junto a clientes globais, e essas evoluções no programa garantem que disponham dos recursos e das capacidades de IA necessários para entregar valor excepcional e se antecipar ao ritmo acelerado da inovação", afirma Eran Zinman, co-CEO da monday.com. "Nosso programa de parceiros é central para a evolução da monday.com como uma plataforma de trabalho voltada para a IA, e juntos estamos reinventando a forma como o trabalho é realizado", complementa.

Em conjunto, essas atualizações abrem novas fontes de receita para os parceiros por meio de implementações orientadas por IA, serviços de consultoria premium e geração de valor de longo prazo para clientes.

Expansão do programa de parceiros e consolidação da liderança no ecossistema

O ecossistema da monday.com segue em expansão, abrangendo diferentes regiões, tipos de parceiros e ofertas de serviços. Em 2025, o canal de parceiros foi responsável por 23% do ARR bruto adicionado e passou a contar com 3 mil representantes certificados, o que reforça o papel crescente dos parceiros na entrega de valor. O marketplace da monday.com agora conta com mais de 900 apps.

Em uma evolução significativa de sua estratégia comercial, a monday.com amplia seu modelo tradicional de canal baseado em compartilhamento de receita ao introduzir programas exclusivos para revendedores e distribuidores. Esse movimento representa a primeira grande mudança em sua abordagem de go-to-market com parceiros, abrindo o ecossistema para novos perfis.

"À medida que a IA se torna cada vez mais integrada ao mundo do trabalho, a dinâmica das parcerias também se transforma", comenta Casey George, diretor de receita (CRO) da monday.com. "São necessários novos modelos de parceria para acompanhar a forma como os clientes compram, implementam e escalam soluções orientadas por IA. Nossa prioridade é estruturar um ecossistema que apoie a entrega de valor sustentável tanto para parceiros quanto para clientes", completa o executivo.

Além disso, a monday.com está expandindo seu Conselho Consultivo de parceiros, lançado em 2025. Ele contará com 15 parceiros globais e servirá como um fórum estratégico para colaboração geral em estratégias regionais de go-to-market e crescimento de longo prazo.

Reconhecimento e premiações de parceiros

O Partner Summit também inclui o Partner Awards, prêmio anual da monday.com que reconhece contribuições de destaque em todo o ecossistema de parceiros. Os premiados como Parceiro do Ano incluem a The SaaSy People (EMEA), AbilityOps (América do Norte), Alest (LATAM) e Adaptive Pace (APAC).

"Trabalhar com a monday.com nos permite entregar ferramentas aos nossos clientes, ajudando-os a avançar com mais agilidade e alcançar resultados mais expressivos", afirma Ella Chew, líder de alianças no ambiente de trabalho da Softcat. "Estamos entusiasmados com o crescimento que construímos juntos e com o valor ampliado que poderemos entregar no próximo ano", pondera.

