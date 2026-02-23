Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Bom Dia RH aborda protagonismo no mundo do trabalho

Evento da ABRH-PR contará com o especialista em comunicação e criatividade Álvaro Fernando.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 14h43
A ABRH-PR realiza, no dia 5/3 (quinta-feira), a partir das 8h30, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) – Campus da Indústria, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema "Protagonismo: o que eu tenho a ver com isto?". O encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais que atuam com pessoas, cultura organizacional e performance. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.

O palestrante convidado é Álvaro Fernando, formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e com carreira consolidada na área de comunicação e produção musical. Ele assina mais de três mil trilhas sonoras para publicidade e cinema. A proposta do Bom Dia RH é trazer uma reflexão sobre o protagonismo no contexto do trabalho contemporâneo. "Ser protagonista vai além de desempenho individual e está relacionado à capacidade de desenhar estratégias pessoais e profissionais em meio a agendas intensas e demandas constantes", diz.

Estratégia de carreira

No evento, Fernando explica que o conteúdo combinará insights práticos, relatos de sua trajetória e aprendizados de mais de 100 entrevistas com profissionais protagonistas. Serão temas como realização, felicidade no trabalho, desenvolvimento de carreira e impacto dentro das organizações. A ideia é provocar uma mudança de mindset e estimular participantes a reconhecerem seus papéis dentro do todo organizacional.

Para o palestrante, o verdadeiro protagonismo também se multiplica nas equipes. "Na vida, o protagonista é aquele que espalha o protagonismo por onde passa, reforçando a importância de líderes e profissionais de RH na construção de culturas que incentivem autonomia, engajamento e realização", destaca.

Álvaro Fernando acumula prêmios em festivais internacionais, como Cannes Lions, London International Awards e New York Festivals, além de ter sido premiado três vezes no Profissionais do Ano, da Rede Globo. É autor dos livros Comunicação e Persuasão: O Poder do Diálogo e Seja Protagonista. Esta edição abre o calendário de eventos da ABRH-PR em 2025.

Serviço: Bom Dia RH - Protagonismo: o que eu tenho a ver com isto?

Palestrante: Álvaro Fernando

Data: 5/3 (quinta-feira), das 8h às 11h30

Local: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) – Sala Cascavel

Endereço: Rua Comendador Franco, 1341

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná – ABRH-PR

Correalização: Sistema Fiep

Apoio: Rádio Band News FM

Inscrições: Bom dia RH - Protagonismo: o que eu tenho a ver com isto? em Curitiba - Sympla

Mais informações: https://abrh-pr.org.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
