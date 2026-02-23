Daniel Gomes assume a presidência da ABCD

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia Daniel Gomes, fundador e CEO da Nexoos, como seu novo presidente. Anteriormente vice-presidente da entidade, Gomes substitui Ann Williams, COO da Creditas, que esteve à frente da ABCD por um ano.

Engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em Empreendedorismo e Tecnologia pela University College London, o executivo tem passagens pelo Itaú e pela Rio Bravo Investimentos.

"O setor de crédito digital vive um momento de grande movimentação, com uma série de mudanças afetando os negócios das fintechs, como o novo requerimento de Capital Mínimo e o aumento das alíquotas de CSLL, além da chegada de novidades há muito aguardadas, como a regulamentação do Banking as a Service (BaaS) e a implementação da Duplicata Escritural, que deve entrar em vigor neste ano", analisa Gomes.

"Tive o prazer de colaborar com a ABCD e participar ativamente de sua trajetória desde os primeiros anos e tenho acompanhado de perto toda a contribuição da entidade para os debates e avanços do segmento na última década. Assim, é com grande satisfação que assumo a presidência, pretendendo colaborar ainda mais para um mercado de crédito democrático, descentralizado e justo", completa o CEO da Nexoos.

Além do novo presidente, a associação anuncia outras mudanças em seu quadro de lideranças. Marcelo Buosi, cofundador e diretor de operações da QI Tech, assume o posto de 1º vice-presidente, enquanto Marcos Masuchi, VP de Produto e Design na Creditas, com mais de 20 anos de experiência nos setores bancário e de fintechs, será o 2º vice-presidente.

Completam o quadro de diretoria da ABCD Thiago Daniel, diretor jurídico regulatório do PicPay; Marcos Müller Fonseca, líder da Unidade de Negócio de Empréstimos da Neon; Murilo Domene, advogado especializado em regulação financeira e Líder Regulatório na StoneCo, e Victoria de Sá, sócia-fundadora da VERT Capital e há mais de uma década no mercado financeiro, com foco em estruturação e inovação. Claudia Amira segue como diretora-executiva da ABCD.

Para mais informações sobre a diretoria da ABCD, basta acessar: https://creditodigital.org.br/governanca/.