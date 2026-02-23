Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Daniel Gomes assume a presidência da ABCD

Fundador e CEO da Nexoos, o executivo ocupava anteriormente o cargo de vice-presidente da entidade representante das fintechs de crédito

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 14h02

Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia Daniel Gomes, fundador e CEO da Nexoos, como seu novo presidente. Anteriormente vice-presidente da entidade, Gomes substitui Ann Williams, COO da Creditas, que esteve à frente da ABCD por um ano.

Engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em Empreendedorismo e Tecnologia pela University College London, o executivo tem passagens pelo Itaú e pela Rio Bravo Investimentos. 

"O setor de crédito digital vive um momento de grande movimentação, com uma série de mudanças afetando os negócios das fintechs, como o novo requerimento de Capital Mínimo e o aumento das alíquotas de CSLL, além da chegada de novidades há muito aguardadas, como a regulamentação do Banking as a Service (BaaS) e a implementação da Duplicata Escritural, que deve entrar em vigor neste ano", analisa Gomes.

"Tive o prazer de colaborar com a ABCD e participar ativamente de sua trajetória desde os primeiros anos e tenho acompanhado de perto toda a contribuição da entidade para os debates e avanços do segmento na última década. Assim, é com grande satisfação que assumo a presidência, pretendendo colaborar ainda mais para um mercado de crédito democrático, descentralizado e justo", completa o CEO da Nexoos.

Além do novo presidente, a associação anuncia outras mudanças em seu quadro de lideranças. Marcelo Buosi, cofundador e diretor de operações da QI Tech, assume o posto de 1º vice-presidente, enquanto Marcos Masuchi, VP de Produto e Design na Creditas, com mais de 20 anos de experiência nos setores bancário e de fintechs, será o 2º vice-presidente.

Completam o quadro de diretoria da ABCD Thiago Daniel, diretor jurídico regulatório do PicPay; Marcos Müller Fonseca, líder da Unidade de Negócio de Empréstimos da Neon; Murilo Domene, advogado especializado em regulação financeira e Líder Regulatório na StoneCo, e Victoria de Sá, sócia-fundadora da VERT Capital e há mais de uma década no mercado financeiro, com foco em estruturação e inovação. Claudia Amira segue como diretora-executiva da ABCD.

Para mais informações sobre a diretoria da ABCD, basta acessar: https://creditodigital.org.br/governanca/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 4 minutos

Tune Talk Torna-se a Primeira Operadora de Rede Móvel Totalmente Nativa da Nuvem da ASEAN com a Mavenir

De MVNO para MNO Habilitada pela Plataforma OSS/BSS Nativa da Nuvem da Mavenir

 Banco de Imagens Home Angels
Tecnologia Há 20 minutos

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população

O envelhecimento da população impulsiona modelos mais eficientes de assistência. Estudos da OMS, NIH e Harvard indicam que o cuidado domiciliar fav...

 Unsplash
Tecnologia Há 59 minutos

Plataforma monday.com amplia programa de parceiros com IA

A monday.com anunciou a expansão de seu programa de parceiros para acelerar a adoção de inteligência artificial, com novos incentivos financeiros, ...

 Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Bom Dia RH aborda protagonismo no mundo do trabalho

Evento da ABRH-PR contará com o especialista em comunicação e criatividade Álvaro Fernando.

Grupo Adali
Tecnologia Há 2 horas

Ferramenta amplia alcance digital da advocacia

Com mais de 190 mil profissionais em todo o Brasil, plataforma Correspondente Dinâmico atua para se tornar solução estratégica para a advocacia dig...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
25° Sensação
1.63 km/h Vento
65% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população
Educação Há 13 minutos

Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça
Homicídio Há 23 minutos

Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí
Sociedade Há 27 minutos

Doulas ampliam humanização no fim da vida
Câmara Há 27 minutos

Projeto cria regras para combater e prevenir a obesidade, com foco em criança e adolescente

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,19%
Euro
R$ 6,09 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,894,16 -3,99%
Ibovespa
189,258,94 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias