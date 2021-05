Divulgação de cards no Instagram é nova aposta da Polícia Civil para localizar pessoas desaparecidas

No Dia Internacional da Criança Desaparecida, lembrado em 25 de maio, a Polícia Civil iniciou a divulgação de uma série de cards com imagens de pessoas desaparecidas, especialmente de crianças e adolescentes. O material será publicado nos stories do Instagram da instituição,@policiacivilrsoficial, e ficará disponível na seção de destaques do perfil da Polícia Civil e da Secretaria da Segurança Pública (@ssp_rs).

Além do nome completo e foto do desaparecido, os cards apresentarão informações como a data do desaparecimento, a idade da pessoa na época do sumiço e o lugar onde residia. Serão disponibilizados dois números de telefones, para informação sobre o paradeiro dessas pessoas: 0800-6420121 e (51) 98519-2196 (esse último também WhatsApp).

A iniciativa ocorre pouco mais de três meses depois da inauguração da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, vinculada ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizada em Porto Alegre, no Palácio da Polícia.

O novo órgão ficou responsável por investigar o desaparecimento de maiores de 18 anos ocorrido em Porto Alegre. Quando o assunto são crianças e adolescentes, a incumbência permanece com o Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV).

A chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, confia no apelo das redes sociais e na sensibilização das pessoas em relação ao assunto para que a iniciativa cumpra com a sua proposta. "Esperamos jogar uma luz a essas investigações e, com isso, dar uma resposta adequada para as famílias que anseiam dia e noite por respostas sobre seus entes queridos", afirma.