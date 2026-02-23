Livro mostra importância da Agência Câmara para a cobertura política no país

A Agência Câmara dos Deputados se consolidou como fonte primária de informação para a cobertura do Congresso Nacional, segundo pesquisa do jornalista Tiago Miranda.

O estudo resultou na dissertação de mestrado do repórter, que atua há mais de dez anos na Agência Câmara . A pesquisa foi publicada pelas Edições Câmara com o título "No centro da notícia: a Agência Câmara como fonte para a cobertura política" .

Em entrevista à Rádio Câmara , na sexta-feira (20), Miranda afirmou que a Agência Câmara foi criada em 2000 para servir como fonte primária para veículos que cobrem o Congresso. Ao longo de mais de 25 anos, o papel da Agência se ampliou e passou a alcançar diretamente os cidadãos.

Uso pelas redações

Uma das conclusões da pesquisa é que a Agência Câmara deixou de ser apenas um veículo oficial intermediário e passou a atuar como fonte primária de informação para grandes e pequenos veículos e para a sociedade em geral.

Segundo o pesquisador, há dois usos principais do conteúdo produzido pela Agência :

grandes veículos com repórteres em Brasília utilizam a Agência Câmara para acompanhar temas fora do plenário, como debates nas comissões;

veículos regionais, muitas vezes sem estrutura na capital federal, reproduzem as matérias e, em alguns casos, acrescentam informações locais.

Credibilidade

Os jornalistas entrevistados na pesquisa avaliam a Agência Câmara como uma fonte confiável e completa.

Miranda destacou que esse reconhecimento é relevante diante do cenário de desinformação nas redes sociais. Segundo ele, um dos entrevistados classificou a notícia na Agência como "crua e completa", sem puxar para um lado ou para o outro.

“Isso eu achei bem relevante, porque hoje em dia a gente pega essa questão das redes sociais, com muita desinformação, cada um querendo falar para sua própria bolha”, detalhou Miranda.

Perfil dos assinantes

A pesquisa constatou que os boletins eletrônicos da Agência Câmara são assinados majoritariamente por cidadãos comuns e por entidades da sociedade civil. Apenas cerca de 5% dos assinantes são veículos de imprensa.

O livro "No centro da notícia: a Agência Câmara como fonte para a cobertura política", de Tiago Miranda, está disponível para download gratuito na página das Edições Câmara .