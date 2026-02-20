Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental

Regulamentado no Brasil e respaldado por normativas do Conselho Federal de Psicologia, o atendimento psicológico online amplia o acesso à saúde men...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/02/2026 às 17h28
Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental
O atendimento psicológico realizado por meio digital passou a integrar de forma estruturada o cenário da saúde mental no Brasil. Regulamentada no país, a modalidade é autorizada conforme normativas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e permite que sessões sejam realizadas por tecnologias de informação e comunicação, ampliando as possibilidades de acesso ao acompanhamento profissional.

O CFP autoriza a prestação de serviços psicológicos por meios tecnológicos, desde que o profissional esteja regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e atue conforme as normas éticas da profissão. Além do respaldo normativo, organismos internacionais também reconhecem o papel das tecnologias digitais na ampliação do acesso à saúde mental. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a integração de soluções digitais às estratégias de cuidado, especialmente em contextos onde a oferta presencial pode não atender plenamente à demanda.

O acesso a serviços especializados de saúde pode variar entre municípios de diferentes portes populacionais, influenciado por fatores como infraestrutura disponível e distribuição de profissionais. Nesse cenário, o atendimento psicológico online passa a compor estratégias que ampliam o alcance territorial de profissionais habilitados, mantendo os critérios éticos e técnicos estabelecidos pela regulamentação brasileira.

Plataformas digitais estruturadas, como o mindee, contribuem para organizar a conexão entre pacientes e psicólogos com registro ativo no CRP, reunindo profissionais que atuam conforme as normas da categoria.

Ao centralizar informações sobre regularidade profissional, esses ambientes fortalecem a segurança na busca por terapia online no Brasil.

Para Layssa E. Oliveira, cofundadora do mindee, a consolidação do atendimento psicológico online está associada à ampliação do acesso com observância das normas profissionais. "A organização de um ambiente digital com profissionais regularmente inscritos reforça a importância da regulamentação e da atuação ética na modalidade remota", afirma.

Já para Nelson Bittencourt, fundador do mindee, o avanço da conectividade e das tecnologias digitais tem papel relevante na consolidação do atendimento psicológico remoto. "A expansão do acesso à internet e o desenvolvimento de ambientes digitais estruturados permitem que profissionais habilitados atuem de forma ética e regulamentada também no meio online, mantendo os padrões técnicos exigidos pela profissão", reforça.

Com base normativa definida e avanço das tecnologias de comunicação, o atendimento psicológico online passa a integrar o ecossistema de serviços de saúde mental no Brasil, contribuindo para ampliar o acesso a profissionais habilitados em diferentes localidades do país.

