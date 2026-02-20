Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Sobe para 25 o número de municípios do RS com estragos devido ao temporal

O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos.

20/02/2026 às 15h26
Postes caíram e obstruíram ruas em Palmeira das Missões. Foto: Jean Pimentel / Grupo RBS

Subiu para 25 o número de municípios gaúchos com estragos devido ao temporal de quinta-feira (19), de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil. O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos. A prefeitura ainda contabiliza o número de moradores fora de casa.

No norte do Estado, sete pessoas estão desabrigadas em Erechim, e há 12 desalojados em Sertão. Também houve destelhamentos em Carazinho, Cristal do Sul, Cruz Alta e Saldanha Marinho.

No balanço do fim da manhã desta sexta, a RGE afirmou que 21 mil clientes estão sem energia elétrica na área de concessão e que a luz retornou para 66 mil pontos. Equipes da empresa seguem mobilizadas para restabelecer o serviço.

Municípios que registraram estragos

1- Almirante Tamandaré do Sul: danos em telhados de cinco residências e queda de árvores e galhos que obstruíram vias locais

2- Ajuricaba: danos em telhados de quatro residências, um posto de saúde e uma oficina, além de queda de árvores e galhos

3- Boa Vista das Missões: danos em telhados de quatro casas e queda de galhos e árvores que obstruíram parcialmente algumas vias locais, além daa BR-386 nos km 71 e 73

4- Campinas do Sul: danos em telhados de cinco residências

5- Carazinho: danos em telhados de 60 residências, além de ocorrências de quedas de árvores e postes, deixando parte do município sem energia

6- Chiapetta: queda de galhos de árvores, de poste de energia e de fiação, além de danos no telhado de um galpão

7- Cristal do Sul: danos em telhados de 15 residências no perímetro urbano

8- Cruz Alta: danos em telhados de 10 casas, queda de árvores e falta de energia em diversos pontos da cidade

9- Doutor Maurício Cardoso: danos em telhado de uma fábrica de carretas

10- Entre Rios do Sul: danos no telhado de residências, de uma oficina mecânica e de uma escola municipal, além de queda de árvores e galhos que causaram obstrução parcial de algumas vias locais

11- Erebango: danos em telhados de cinco residências, queda de postes de energia e árvores. Município ficou sem energia elétrica

12- Erechim: danos em telhados de quatro residências, queda de árvores e de um poste de energia

13- Horizontina: danos em telhado de uma residência, queda de galhos e árvores e queda de um pluviômetro digital

14- Nova Boa Vista: danos em telhados de duas residências e queda de árvores e galhos que obstruíram parcialmente algumas vias locais

15- Palmeira das Missões: danos em residências, prédios públicos e ginásios esportivos, queda de árvores e galhos que causaram obstrução de vias. Mais de 500 residências danificadas. A equipe da assistência social municipal está realizando o levantamento, mas ainda não há número exato de desalojados.

16- Pejuçara: danos em telhado de uma residência, alagamento em vias públicas e galho caídos

17- Saldanha Marinho: danos em telhados de 15 residências, queda de árvores, postes e fios. Município ficou sem energia

19- Santa Bárbara do Sul: danos em telhados de quatro residências e em um toldo de uma escola municipal, além de queda de árvores em diferentes bairros

19- Santo Antônio das Missões:  danos em telhados de quatro residências, danos em escolas e também na sede do Núcleo de Apoio à Atenção Básica

20- São Nicolau: queda de galhos de árvores, de poste de energia e fiação, além de danos em telhados de três residências e dois galpões e queda de uma estufa

21- Sarandi: danos em telhados de cinco residências, quedas de árvores e galhos

22- Seberi: danos em telhados de seis residências no perímetro urbano

23- Sertão: danos em telhado de uma residência e queda de árvores nas vias rurai

24- Três Palmeiras: danos em telhado de residências na reserva indígena, na Linha Forqueta, e em uma escola municipal

25- Uruguaiana: queda de árvore e pontos de alagamento no município

