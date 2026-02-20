Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Temporal provoca danos pontuais em Derrubadas

As equipes da Prefeitura atuam de forma ágil para realizar os reparos necessários e garantir a segurança nos locais atingidos

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Prefeitura de Derrubadas
20/02/2026 às 15h18
Temporal provoca danos pontuais em Derrubadas
Foto: Divulgação ASCOM DERRUBADAS

O temporal registrado no fim da tarde de quinta-feira, 19, na região Noroeste, causou danos pontuais em Derrubadas. Apesar da intensidade da chuva e do vento, os prejuízos foram localizados e não há registro de ocorrências graves.

Na área urbana, houve destelhamento no Centro de Informações Turísticas e danos em placas de publicidade instaladas na cidade. As equipes da Prefeitura atuam de forma ágil para realizar os reparos necessários e garantir a segurança nos locais atingidos.

A situação que exigiu maior atenção foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, onde parte da cobertura foi danificada. Em razão disso, as aulas do turno da manhã desta sexta-feira, 20, foram suspensas para a realização dos ajustes necessários. Conforme a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, no período da tarde as atividades ocorrerão normalmente, com segurança para alunos e profissionais, e o transporte escolar seguirá o roteiro habitual.

O prefeito Miro Mulbeier destaca que servidores municipais também percorreram o interior para levantamento de possíveis danos. Até o momento, não há registro de prejuízos significativos nas comunidades.

A administração municipal segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias para assegurar a continuidade dos serviços públicos.

