Força-tarefa define ações de apoio após temporal em Palmeira das Missões

Na manhã desta sexta-feira (20), uma equipe composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, Brigada Militar, Hospital de Caridade e Administração Municipal reuniu-se para definir as ações de apoio após o temporal registrado no município.

Os danos foram registrados em todos os bairros, tanto na área urbana quanto na área rural. As aulas da rede municipal de ensino estão suspensas.

Os atendimentos para distribuição de lonas seguem sendo realizados na Brigada Militar e no Corpo de Bombeiros. Até o momento, estão registradas 1.872 pessoas atingidas, totalizando 469 famílias.

A Administração Municipal está providenciando materiais para auxílio às famílias afetadas. O cadastro preliminar está sendo realizado no CRAS, localizado na Rua Nassib Nassif, nº 443, Bairro Céu Azul, ao lado da Funhpam.

O prefeito Evandro Massing destacou que todas as equipes estão mobilizadas para atender às demandas da comunidade.





