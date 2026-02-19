Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sindusfarma inaugura estúdios audiovisuais modernos

Iniciativa desenvolvida pela Digital Solvers by LLYC amplia a oferta de produção audiovisual profissional para associadas do sindicato em São Paulo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 17h43
Sindusfarma inaugura estúdios audiovisuais modernos
Digital Solvers by LLYC

A Digital Solvers by LLYC, empresa especializada em comunicação, tecnologia e dados para o mercado de saúde, anuncia o lançamento do serviço Experiências Digitais, desenvolvido em parceria com o Sindusfarma. Desde fevereiro, um estúdio profissional de produção audiovisual passou a operar nas instalações do sindicato, em São Paulo, oferecendo às empresas associadas acesso à infraestrutura para gravações, produção de podcasts, transmissões ao vivo e eventos híbridos.

A inauguração do espaço contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que concedeu entrevista no local em 11 de fevereiro. A proposta busca atender à demanda do setor farmacêutico por soluções de comunicação mais interativas e eficientes, especialmente para a disseminação de conteúdos técnicos e científicos.

A estrutura conta com captação em 4K Ultra HD e recursos de pós-produção com renderização em até 8K, voltados a eventos corporativos, congressos médicos e apresentações científicas. O serviço integra tecnologias de criação de ambientes virtuais imersivos em tempo real, com rastreamento avançado de câmeras, permitindo a substituição de cenários físicos por ambientes digitais.

Entre os recursos disponíveis estão espelhamento de apresentações via iPad, lousa digital para anotações ao vivo, sistemas de votação interativa, moderação de perguntas da audiência e plataforma própria para transmissões online. A infraestrutura inclui redundância de internet, sistemas de energia ininterrupta e suporte técnico dedicado para eventos de diferentes portes.

O estúdio dispõe de câmeras profissionais 4K, iluminação cinematográfica, chroma key para cenários virtuais, suíte de pós-produção e capacidade para transmissões simultâneas de até 10 mil participantes. A estrutura permite a realização de eventos online, híbridos ou presenciais, além da produção de treinamentos, lançamentos de produtos farmacêuticos, videocasts e conteúdos científicos.

Segundo Guilherme Corrêa Neto, sócio-fundador da Digital Solvers by LLYC, a iniciativa busca ampliar o padrão tecnológico da comunicação corporativa no setor de saúde e tornar a transmissão de conteúdos científicos mais clara e envolvente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 3 horas

Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar

A plataforma Corpora reunirá escalas, formulários e outros instrumentos clínicos de uso livre em um acervo digital unificado, voltado a psicólogos ...
Tecnologia Há 3 horas

Telefónica e Mavenir Fecham Parceria Estratégica para Acelerar Inovação de IA em Telecomunicações

Lançamento da Inovação de IA no Mobile World Congress (# MWC26) com demonstrações de produtos ao vivo de casos de uso da próxima geração

 XVOX
Tecnologia Há 3 horas

Hospital registra alta em 24 horas após cirurgia robótica

Médicos relatam ganhos em segurança, precisão das intervenções e menor tempo no centro cirúrgico, além de recuperação mais rápida de pacientes com ...

 Gemini
Tecnologia Há 5 horas

Publicidade digital: avanço requer mais Gestores de Anúncios

Tendências do mercado indicam expansão da publicidade digital. Gabriel Martins, especialista em Gestão de Anúncios e estrategista digital, analisa ...

 Techdengue
Tecnologia Há 5 horas

Tecnologia amplia controle da dengue no Brasil

Solução desenvolvida no país passa a integrar a rotina operacional de municípios no monitoramento e no planejamento de ações de combate ao mosquito.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

X retira postagem de intolerância religiosa após ação da AGU
Geral Há 21 minutos

Redes da EBC triplicam interação e chegam a 3 bilhões de visualizações
Justiça Há 21 minutos

PGR é contra pedido de general para receber visita íntima na prisão
Câmara Há 47 minutos

Projeto prevê consultas online de psiquiatria pelo SUS para universitários
Câmara Há 47 minutos

Projeto reconhece líderes comunitários e cria cadastro nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,26%
Euro
R$ 6,13 -0,64%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,732,78 +0,93%
Ibovespa
188,534,42 pts 1.35%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias