Sindusfarma inaugura estúdios audiovisuais modernos

A Digital Solvers by LLYC, empresa especializada em comunicação, tecnologia e dados para o mercado de saúde, anuncia o lançamento do serviço Experiências Digitais, desenvolvido em parceria com o Sindusfarma. Desde fevereiro, um estúdio profissional de produção audiovisual passou a operar nas instalações do sindicato, em São Paulo, oferecendo às empresas associadas acesso à infraestrutura para gravações, produção de podcasts, transmissões ao vivo e eventos híbridos.

A inauguração do espaço contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que concedeu entrevista no local em 11 de fevereiro. A proposta busca atender à demanda do setor farmacêutico por soluções de comunicação mais interativas e eficientes, especialmente para a disseminação de conteúdos técnicos e científicos.

A estrutura conta com captação em 4K Ultra HD e recursos de pós-produção com renderização em até 8K, voltados a eventos corporativos, congressos médicos e apresentações científicas. O serviço integra tecnologias de criação de ambientes virtuais imersivos em tempo real, com rastreamento avançado de câmeras, permitindo a substituição de cenários físicos por ambientes digitais.

Entre os recursos disponíveis estão espelhamento de apresentações via iPad, lousa digital para anotações ao vivo, sistemas de votação interativa, moderação de perguntas da audiência e plataforma própria para transmissões online. A infraestrutura inclui redundância de internet, sistemas de energia ininterrupta e suporte técnico dedicado para eventos de diferentes portes.

O estúdio dispõe de câmeras profissionais 4K, iluminação cinematográfica, chroma key para cenários virtuais, suíte de pós-produção e capacidade para transmissões simultâneas de até 10 mil participantes. A estrutura permite a realização de eventos online, híbridos ou presenciais, além da produção de treinamentos, lançamentos de produtos farmacêuticos, videocasts e conteúdos científicos.

Segundo Guilherme Corrêa Neto, sócio-fundador da Digital Solvers by LLYC, a iniciativa busca ampliar o padrão tecnológico da comunicação corporativa no setor de saúde e tornar a transmissão de conteúdos científicos mais clara e envolvente.