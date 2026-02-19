Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Sicredi

Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar

A plataforma Corpora reunirá escalas, formulários e outros instrumentos clínicos de uso livre em um acervo digital unificado, voltado a psicólogos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 17h18
Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar
Pexels

A Corpora, plataforma brasileira de gestão para psicólogos(as), anunciou que passará a concentrar dezenas de instrumentos técnicos de uso clínico livre — entre escalas e formulários — em um acervo único, com expansão contínua ao longo do ano. A proposta é organizar, padronizar e referenciar materiais hoje espalhados em diferentes fontes, facilitando a consulta por profissionais que atuam no consultório presencial, on-line ou de forma híbrida.

Cada item terá uma ficha técnica com descrição, indicação de idade, tempo médio de aplicação, créditos de autoria/instituição e referências bibliográficas. Quando a licença permitir, o conteúdo incluirá um PDF com as perguntas. Para fins de clareza, o acervo não incluirá testes psicológicos avaliados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) nem instrumentos licenciados por editoras. A iniciativa abrangerá apenas materiais de uso complementar, isto é, recursos de apoio clínico que não configuram teste psicológico restrito.

A consulta ao acervo será aberta no plano gratuito, com pesquisa textual, navegação por tags e faixas etárias e leitura das fichas com suas referências. Recursos como cálculo automatizado de escores e integração direta ao prontuário permanecem restritos ao plano profissional.

A plataforma informa que o catálogo será atualizado de forma gradual, com novas inclusões ao longo dos próximos meses, mantendo crédito aos autores e instituições e sinalizando observações de uso quando relevante. O foco declarado é informativo: reunir e apontar corretamente as fontes, sem prometer resultados clínicos, respeitando direitos de uso e licenças de cada instrumento.

Ao longo de 2026, a empresa pretende ampliar continuamente o catálogo para se consolidar como um dos principais acervos nacionais de instrumentos clínicos de uso livre para psicólogos, priorizando organização, referências completas e atualização periódica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
