Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Telefónica e Mavenir Fecham Parceria Estratégica para Acelerar Inovação de IA em Telecomunicações

Lançamento da Inovação de IA no Mobile World Congress (# MWC26) com demonstrações de produtos ao vivo de casos de uso da próxima geração

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 17h03

MADRI, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., líder global em comunicações integradas, e Mavenir Systems Limited, fornecedora de tecnologia de IA por design nativa da nuvem, anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) histórico para a criação de um AI Innovation Hub conjunto. Este laboratório colaborativo foi projetado para acelerar a integração da inteligência artificial na evolução das Core Networks.

O AI Innovation Hub servirá como um teste do mundo real, onde recursos avançados, como orquestração de rede autônoma orientada por IA, serviços baseados em intenção e estruturas de monetização habilitadas por IA, podem ser desenvolvidos, validados e otimizados. Ao simular padrões de tráfego de nível de produção em um ambiente controlado, o Hub permitirá que ambas as empresas testem e refinem rigorosamente as soluções da próxima geração antes da implantação comercial em larga escala.

Essa colaboração marca um salto significativo em direção a uma nova era de redes de telecomunicações inteligentes, autônomas e auto-otimizadas, sistemas que aprendem, antecipam e se adaptam continuamente em tempo real. Isso ressalta a visão compartilhada da Telefônica e da Mavenir de redefinir o futuro da evolução da rede orientada por IA, com inteligência nativa da nuvem incorporada a todas as camadas de conectividade. A iniciativa também representa um marco transformador na jornada da Telefónica de reimaginar sua rede como uma plataforma digital altamente autônoma e consciente de intenções, capaz de entender e prever intuitivamente as necessidades das empresas e dos consumidores antes que elas surjam, e de traduzir perfeitamente essas intenções em ações de rede precisas e automatizadas.

A colaboração irá promover as melhores práticas do setor em IA, segurança de dados e conformidade regulatória e, ao mesmo tempo, impulsionar iniciativas conjuntas de marketing, liderança de pensamento técnico e participação ativa em fóruns globais do setor. Juntas, a Telefónica e a Mavenir irão moldar novos modelos de negócios, se alinhar estreitamente com as unidades operacionais, e acelerar o desenvolvimento e o lançamento de soluções nativas de IA nas Core Networks, posicionando firmemente a Telefónica na vanguarda da inovação em telecomunicações, diferenciação de serviços e monetização de próxima geração.

Cayetano Carbajo, Diretor de Core, Transporte e Ecossistema do CTIO, falando em nome da Telefónica, disse: "Nossa colaboração com a Mavenir estabelece uma nova referência para o compromisso da Telefónica de liderar a indústria na transformação da rede Core orientada por IA. Ao combinar o núcleo nativo da nuvem e as plataformas de serviços da Mavenir com nosso ambiente operacional do mundo real, podemos transformar a core network e operacionalizar rapidamente os serviços baseados em IA que estão prontos para implantação comercial."

Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir, disse: "A plataforma nativa em nuvem da Mavenir é o que torna este AI Innovation Hub real. Com uma longa história de fornecimento de plataformas core, voz e mensagens em várias empresas operacionais da Telefónica, trazemos inovação comprovada em escala de produção para essa colaboração. Ao expor esses recursos de rede por meio de interfaces abertas, permitimos que a IA transforme a rede em uma plataforma de serviço programável, criando uma oportunidade única para a Telefónica operacionalizar a IA, lançar novos serviços digitais e corporativos mais rapidamente e desbloquear novos fluxos de receita."

Conheça a Mavenir e a Telefónica no Mobile World Congress 2026 (Barcelona, de 2 a 5 de março de 2026, Pavilhão 2, 2H60): Experimente o futuro das telecomunicações baseadas em IA em primeira mão em uma demonstração ao vivo da Mavenir e da Telefónica no MWC 2026. A demonstração mostrará casos de uso de última geração em comunicações enriquecidas com IA, exposição de serviços autônomos e operações orientadas por intenções, dando vida à inovação colaborativa. Visite nossas equipes no Hall 2 (Stand 2H60) para ver como a Telefónica e a Mavenir estão acelerando a evolução em direção a redes autônomas e nativas de IA. Entre em contato conosco para marcar uma reunião com a nossa equipe de experts em #MWC26 https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-mwc

Sobre a Telefónica
A Telefónica é uma das principais prestadoras de serviços de telecomunicações do mundo, e tem por missão oferecer a melhor experiência digital aos seus clientes. A empresa oferece conectividade fixa e móvel, bem como uma ampla gama de serviços digitais para clientes residenciais e empresariais. Com mais de 350 milhões de clientes, os principais mercados da Telefónica são Espanha, Brasil, Alemanha e Reino Unido.

Sobre a Mavenir
A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações em mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]

Primary Logo

